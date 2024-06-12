高中妹排隊結帳遭襲臀！色狼竟瞎掰「裙子上有蟲」　遭判刑4月

▲楊男在結帳時伸出鹹豬手捏女高中生臀部，被依違反性騷擾防治法，處有期徒刑4月。（示意圖／photoAC）



記者吳佩蓁／彰化報導

彰化一名楊姓男子去年8月30日傍晚在一家連鎖生活百貨購物，排隊結帳時，他見前方的17歲女高中生小琳（化名）穿著制服短裙，竟伸出狼瓜襲臀，小琳驚覺屁股被捏了2下，當場嚇壞急忙向同學求救並報警處理。彰化地院審理後，楊男竟瞎掰是看到女學生裙子上有小黑蟲，伸手拍打才觸動到對方，被依成年人故意對少年犯性騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

小琳證稱，當時她在排隊結帳，突然感覺屁股被捏了2下，轉頭一看就發現楊男的右手在她屁股旁邊，「我當時心臟被嚇到快涼掉了，趕快跑到同學旁說這件事」，事後立即到警局報案。楊男到案後否認犯行，辯稱「我是拍打告訴人裙子上的蟲子，才會碰到告訴人的裙子」。並主張如果他真的有「捏」對方屁股，那裙子上應該有他的DNA，但本案並無鑑識資料可證明他有捏告訴人臀部。

法官勘驗現場監視器畫面，發現當時小琳裙子上並沒有蟲子，且楊男右手並無揮動、拍打的動作，僅有向前移動的動作，並非只是「拍打蟲子」。此外，根據監視器畫面，楊男伸手捏小琳屁股僅數秒鐘，可能因接觸時間過於短暫，才無法在裙子上驗出楊男的DNA，因此認定楊男說法不可採。

彰化地院審理認為，小琳是12歲以上未滿18歲之少年，且案發時身穿高中校服，楊男顯然知道小琳是未成年，竟仍以右手捏對方臀部，顯然有對少年犯罪之故意，依成年人故意對少年犯性騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。