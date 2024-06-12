彰化透天厝飄刺鼻味！赫見衣櫃成大麻種植場　3嫌遭逮　　　

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮一棟透天厝近半年來老是飄出刺鼻怪味道，民眾聞到受不了只好通報警方，警方上門時，樓上沒住人，但地面擺滿大麻及種植工具，赫然發現衣櫃也成種植場，犯嫌用燈光日夜照射透明塑膠杯小盆栽，大小總共51株，48歲黃姓男子夥同2友人站在屋外當場被逮，警詢後依法移送。

▲員林警分局查獲大麻。（圖／警方提供，以下同）

▲衣櫃成大麻種植場。（圖／警方提供）

員林分局表示，接獲民眾報案，稱有人在民宅內栽種大麻，報請檢察官指揮後，於6月6日持搜索票、拘票至和美鎮1處透天厝內，查獲黃姓犯嫌等3人涉嫌栽種大麻，並在現場查扣大麻植株51株、培養土1包、肥料1批、乾燥大麻葉1包、照明設備等相關證物，全案依涉嫌毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

據悉，犯嫌將大麻種在衣櫃及屋內，除了隱藏不被人發現外，最主要保持室內26度恆溫，必須加照明設備，殊不知大麻的刺鼻味還是飄散在空氣中，被機警的民眾發現，報警逮人。

▲員林警分局逮捕種植大麻犯嫌。（圖／警方提供）

員林分局分局長吳詠傑表示，大麻為我國法定列管第二級毒品，具成癮性及副作用，成分會讓人出現「幻覺、妄想、怪異行為和情緒不穩定」，就是因為吸食後，導致腦部神經傳導物質失調，民眾切莫因一時之好奇受人引誘參與毒趴吸食大麻，以身試法而染上吸毒惡習。