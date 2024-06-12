快訊／超哥贏了！男大生遭撞「求償6400萬」提上訴吞敗

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber超哥（黃伯超）駕駛藍寶堅尼不慎追撞泰籍李姓男大生，以6000元和解，李事後提告，簡易判決依過失傷害處拘役10日，李認量刑過輕提上訴。上月開庭，李男以「未來喪失打大聯盟機會」等理由，求償新台幣6400萬，讓超哥當庭狠酸「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙」。士林地院今（12）日認原審已斟酌過，駁回上訴。

上月開庭，超哥向法官無奈說，車禍是因自己沒有注意到路況和號誌，當下沒肇逃，也慰問對方給予賠償，對方車損僅有車牌歪掉，也沒嚴重受傷，自己很有誠意要和解，但李男卻在案發8個月後提出頸椎退化等驗傷單，還手寫條列出車禍所帶來的日常機會，如喪失打美國職棒大聯盟（球員平均年薪490萬美金），這也讓超哥當庭酸李男「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙？」

▲李男開庭拄拐杖出庭求償6400萬新台幣。（資料圖／記者黃宥寧攝）

超哥無奈向法官說「我面對問題解決它」，今天也帶了30萬現金要和解，對方卻開口要200萬美金，更直言台灣法律不是給外國人這樣玩，認原判適當。

審判長問李男（27歲）有何意見？李透過通譯表示，原審與所受傷的傷無法比，希望可以重判超哥。

對於被求償6000萬，庭後超哥忍不住開嗆「洗咧供啥碗糕？」也解釋，撞到對方是自己的錯，所以被判拘役10天，可是事後努力和解，所有作為都符合台灣人對車禍發生的處置，自己盡力了，但對方獅子大開口，那就依法；而李男看到媒體拍攝，立刻兇狠用英文警告「別拍我！」，甚至還打電話報警。

全案起源，43歲「超哥」去年5月10日9時47分，駕駛租賃牌藍寶堅尼，行經大同區鄭州路與西寧北路交岔口，左轉駛入西寧北路後，貿然追撞前方因見紅燈急煞的李姓騎士，李當場人車倒地，並受有下背挫傷傷害。（李僅有小型車駕照，並未領有普通重型機車駕駛執照）

▲超哥不滿李姓男大生獅子大開口求償6400萬。（資料圖／記者黃宥寧攝）

超哥當下以6000元與李男達成和解，雙方還自拍，但隔天李仍持驗傷單赴大同警分局提告。超哥事後接到警方通知，不滿在臉書發文說：「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」等語。

簡易庭法官認超哥未注意車前狀況貿然行駛，因而肇事致李姓騎士受傷，雖於犯後坦承犯行，並當場給付6000元給為方，但就本件事故過失責任高低，依過失傷害罪，處拘役10日，可易科罰金1萬。