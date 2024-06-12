　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／超哥贏了！男大生遭撞「求償6400萬」提上訴吞敗

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber超哥（黃伯超）駕駛藍寶堅尼不慎追撞泰籍李姓男大生，以6000元和解，李事後提告，簡易判決依過失傷害處拘役10日，李認量刑過輕提上訴。上月開庭，李男以「未來喪失打大聯盟機會」等理由，求償新台幣6400萬，讓超哥當庭狠酸「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙」。士林地院今（12）日認原審已斟酌過，駁回上訴。

上月開庭，超哥向法官無奈說，車禍是因自己沒有注意到路況和號誌，當下沒肇逃，也慰問對方給予賠償，對方車損僅有車牌歪掉，也沒嚴重受傷，自己很有誠意要和解，但李男卻在案發8個月後提出頸椎退化等驗傷單，還手寫條列出車禍所帶來的日常機會，如喪失打美國職棒大聯盟（球員平均年薪490萬美金），這也讓超哥當庭酸李男「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙？」

▲▼ 李楚賢超哥 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李男開庭拄拐杖出庭求償6400萬新台幣。（資料圖／記者黃宥寧攝）

超哥無奈向法官說「我面對問題解決它」，今天也帶了30萬現金要和解，對方卻開口要200萬美金，更直言台灣法律不是給外國人這樣玩，認原判適當。

審判長問李男（27歲）有何意見？李透過通譯表示，原審與所受傷的傷無法比，希望可以重判超哥。

對於被求償6000萬，庭後超哥忍不住開嗆「洗咧供啥碗糕？」也解釋，撞到對方是自己的錯，所以被判拘役10天，可是事後努力和解，所有作為都符合台灣人對車禍發生的處置，自己盡力了，但對方獅子大開口，那就依法；而李男看到媒體拍攝，立刻兇狠用英文警告「別拍我！」，甚至還打電話報警。

全案起源，43歲「超哥」去年5月10日9時47分，駕駛租賃牌藍寶堅尼，行經大同區鄭州路與西寧北路交岔口，左轉駛入西寧北路後，貿然追撞前方因見紅燈急煞的李姓騎士，李當場人車倒地，並受有下背挫傷傷害。（李僅有小型車駕照，並未領有普通重型機車駕駛執照）

▲▼ 黃伯超、超哥。（圖／記者黃宥寧攝）

▲超哥不滿李姓男大生獅子大開口求償6400萬。（資料圖／記者黃宥寧攝）

超哥當下以6000元與李男達成和解，雙方還自拍，但隔天李仍持驗傷單赴大同警分局提告。超哥事後接到警方通知，不滿在臉書發文說：「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」等語。

簡易庭法官認超哥未注意車前狀況貿然行駛，因而肇事致李姓騎士受傷，雖於犯後坦承犯行，並當場給付6000元給為方，但就本件事故過失責任高低，依過失傷害罪，處拘役10日，可易科罰金1萬。

ET快訊
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判
LIVE／博愛座濺血！OL遭逼讓座悲憤撞柱　潮州副站長回亮槍
獨／國小師「扯衣看胸+摸臀」多名女學生　噁喊：那麼小沒關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

早鳥送冷氣！他買完房後悔「室內機要噴8萬」根本沒賺　原因傻了

楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！

恐怖電扶梯！東京80歲老婦「頸部遭扶手帶捲入」　自摔送醫死亡

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

女大生兼職做清潔工　進門全身衣物被扒光

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

獨／孫德榮開保時捷撞人肇逃挨告

獨／孫德榮開保時捷撞人肇逃挨告

王牌經紀人孫德榮（孫總）轉型YouTuber，開設YouTube頻道《孫腫來了》，近年也因身體健康亮起紅燈，屢屢躍上新聞版面。《東森新媒體ETtoday》獨家掌握到，孫總日前駕駛保時捷Cayenne車行經北市內湖區，車身不慎擦撞到53歲吳姓女行人，不僅未停車查看還駕車離開現場，結果挨告。士林地檢署偵結，予以不起訴，原因曝光。

男大生猥褻高中女　開車亂摸分心出車禍

男大生猥褻高中女　開車亂摸分心出車禍

YTR搭直升機「炸藍寶堅尼」逮捕　恐被關10年

YTR搭直升機「炸藍寶堅尼」逮捕　恐被關10年

親子樂園球池竟藏利剪　母陪子遭割濺血

親子樂園球池竟藏利剪　母陪子遭割濺血

桃園男大生性侵高中學弟　法官重判3年2月

桃園男大生性侵高中學弟　法官重判3年2月

關鍵字：

過失傷害黃伯超藍寶堅尼大牛士林地院男大生

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面