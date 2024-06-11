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社會 社會焦點 保障人權

獨／「王牌經紀人」孫德榮開保時捷撞人落跑　她背受傷怒告！

▲▼2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 演唱會day2-孫德榮。（圖／記者周宸亘攝）

▲「王牌經紀人」孫德榮駕駛保時捷肇事逃逸挨告。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

王牌經紀人孫德榮（孫總）轉型YouTuber，開設YouTube頻道《孫腫來了》，近年也因身體健康亮起紅燈，屢屢躍上新聞版面。《東森新媒體ETtoday》獨家掌握到，孫總日前駕駛保時捷Cayenne車行經北市內湖區，車身不慎擦撞到53歲吳姓女行人，不僅未停車查看還駕車離開現場，結果挨告。士林地檢署偵結，予以不起訴，原因曝光。

去年4月24日上午11時許，孫德榮（51歲）駕駛保時捷沿民權東路6段123巷（南往北）行駛，於同路段13號前右側車身碰撞到同向路旁行走吳姓女子，導致其背部挫傷，孫卻未依規定處置而逕行離去。

▼孫德榮駕駛保時捷不慎撞到路人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 孫德榮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

吳姓女子無辜遭撞，決定報警處理。內湖警獲報後，經調閱監視器畫面，通知孫德榮到案說明，警詢後依肇事逃逸及過失傷害罪函送士林地檢署偵辦。

據了解，孫向檢警解釋，案發時為陰雨天，車外雨水滴滴答答，不知道有撞到人，若有發覺一定會下車查看，對於吳姓女子傷勢感到相當抱歉。

檢警認無證據可證明孫主觀上知悉路人受有傷害及有肇事逃逸的故意，加上車禍釀傷部分，雙方也達成和解，日前偵結予以不起訴處分。

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