男大生猥褻高中女！開車亂摸分心出車禍...她趁隙逃超商求救

▲林男趁車輛行駛時，對坐在副駕駛座的女高中生伸出狼爪，遭判刑8月 。（示意圖／photoAC）



記者吳佩蓁／苗栗報導

苗栗一名林姓男大生在網路上認識一名女高中生小萱（化名），去年6月他開車到學校接送小萱，沒想到林男竟色心大起，一邊開車一邊撫摸小萱胸部、下體，結果不慎撞上另輛汽車，小萱趁隙逃到附近超商求救，全案才曝光。苗栗地院審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判林男8月徒刑，但審酌林與小萱達成和解，緩刑2年，可上訴。

判決指出，林男去年3月透過臉書認識17歲高中少女小萱，同年6月2日17時許，林男開車到小萱就讀的高中接送她放學，不料小萱上車後他竟起色心，趁車輛行駛小萱不易離開之際，違反女方意願，以手撫摸她的大腿、肚子、胸部及下體等私密部位，強制猥褻1次得逞。

後來林男因未注意車前狀況，與另輛汽車發生擦撞事故，小萱趁隙逃到超商向店員求救，並通報學校教官，全案才曝光。

苗栗地院審理認為，林男明知小萱是14歲以上未滿18歲之少年，未能理性克制情慾，竟為滿足一己性慾，對小萱為強制猥褻行為，但念在林男年紀尚輕，且犯後坦承犯行，並與小萱達成和解且已履行賠償，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判林男8月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，以啟自新，全案仍可上訴。

