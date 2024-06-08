美YTR搭直升機「轟炸藍寶堅尼」遭逮捕！　恐被關10年

記者張方瑀／綜合報導

美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）時常拍攝超跑相關題材，他去年發布一段從直升機上朝高速行駛的藍寶堅尼跑車「發射煙火」的影片，結果卻因此觸犯聯邦法規遭到逮捕，如今更可能面臨最高10年監禁。

根據CNN報導，美國加州中區檢察官辦公室6日表示，本名崔錫民（Suk Min Choi，譯音）的亞力克斯5日遭逮捕，他被控在飛機上放置爆炸物或燃燒裝置。訴狀顯示，亞力克斯在2023年7月4日發布了一段名為「用煙火摧毀藍寶堅尼」的影片，有2名女性從直升機上向跑車發射煙火。

▲美國知名YouTuber亞力克斯搭直升機「轟炸藍寶堅尼」遭逮捕。（圖／翻攝自YouTube）



檢察官表示，當局認為這段影片是在2023年6月於加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）聯邦擁有區內的一處乾枯河床上所拍攝，土地管理局也提供了跑車留下的輪胎痕跡照片。

現年24歲的亞力克斯在YouTube上擁有92.3萬人追蹤、在Instagram上則擁有超過120萬粉絲，目前這段11分鐘的原始影片已從頻道上刪除。

亞力克斯還被指控在拍攝時未申請許可，包括未獲得聯邦航空管理局對涉及直升機拍攝活動的批准。據了解，由於拍攝時所用的煙火在加州是非法的，所以亞力克斯還特地前往拉斯維加斯購買煙火。

亞力克斯6日出庭後以5萬美元交保，他目前未提出抗辯，提審將於7月2日進行，若罪名成立，他將面臨最高10年的監禁。