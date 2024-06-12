屏東縣國中小校長遴選結果出爐　23名國小校長調任

▲屏東縣政府 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣113學年度國民中小學第一階段現職校長遴選作業已於11日辦理完成，現職校長遴選參酌各出缺學校校務現況需求、校長專長及專業表現與校長辦學績效遴選合適之校長，計有4名國中校長連任、2名國中校長調任、1名國中校長留任；14名國小校長連任、23名國小校長調任、1名國小校長續任、2名國小校長未獲遴選。



這次國民中小學現職校長遴選結果如下：

國中校長遴選結果：連任者長治國中送銘池校長、光春國中鍾冬玉校長、萬巒國中陳朝賢校長、內埔國中楊蕙萍校長，共計4名；調任者恆春國中張鑑堂校長遴選至佳冬國中、佳冬國中鄭雅靜校長遴選至公正國中，共計2名；留任者潮州國中林容如校長1名。

國小校長遴選結果：連任者海豐國小楊秋南校長、勝利國小李國政校長、信義國小馮麗珍校長、崇蘭國小陳永峯校長、和平國小吳子宏校長、載興國小李秉穆校長、三多國小曾祥豪校長、後庄國小王美玲校長、豐田國小趙信光校長、新生國小林秀娟校長、赤山國小李文欽校長、加祿國小李明相校長、楓林國小林國義校長、林邊國小王芳姿校長，共計14名；續任者東隆國小曾新章校長1名；調任者凌雲國小許裕呈校長遴選至賽嘉國小、僑智國小張文忠校長遴選至內埔國小、仁愛國小鍾炳雄校長遴選至民生國小、大同國小季永明校長遴選至仕絨國小、萬巒國小温在成校長遴選至土庫國小、振興國小許嘉政校長遴選至中正國小、古樓國小高立宏校長遴選至高士國小、石門國小周淑琴校長遴選至古樓國小、內埔國小邱照麟校長遴選至瑞光國小、仕絨國小劉炳輝校長遴選至水利國小、新豐國小陳寶全校長遴選至以栗國小、大光國小謝郁如校長遴選至車城國小、水泉國小莊逸萍校長遴選至大同國小、大平國小黃文聰校長遴選至長樂國小、高士國小陳宏圖校長遴選至青山國小、青山國小曾昱山校長遴選至青葉國小、鶴聲國小賴玉雪校長遴選至仁愛國小、烏龍國小張育欽校長遴選至黎明國小、車城國小王怡萱校長遴選至大光國小、民生國小洪嘉宏校長遴選至萬巒國小、中正國小陳文俊校長遴選至鶴聲國小、黎明國小謝天德校長遴選至興華國小、青葉國小賴維振校長遴選至望嘉國小，共計23名；未獲遴選者舊寮國小王逸棻校長、以栗國小李逸群校長，共計2名。

另，第二階段出缺學校國中為恆春國中，計1校，國小為振興國小、石門國小、新豐國小、水泉國小、大平國小、烏龍國小、建國國小，計7校，將於6月18日進行國中小第二階段校長遴選作業。