俄軍2印籍雇傭兵戰死烏克蘭　揭俄誘騙印度年輕人內幕

▲圖為烏克蘭士兵站在一名被俘的俄羅斯軍人旁邊。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

受到俄軍招募加入的2名印度籍雇傭兵，日前在烏克蘭戰場上戰死。印度外交部隨即敦促莫斯科當局，盡快交還2人的遺體。

印度外交部不只敦促莫斯科當局盡快歸還2人遺體，還呼籲立刻將俄軍內所有印度籍的士兵交還印度。莫斯科尚未對此回應。

俄烏戰爭期間不只兵員比俄軍少的烏克蘭徵集國際志願軍／雇傭兵，傷亡人數多且需要依靠人數優勢的俄羅斯也對外祭出金錢與換取國籍，吸引國際雇傭兵前來參加。數十名印度人就因為報酬與入籍俄羅斯的誘因，選擇加入俄軍入侵烏克蘭。

BBC與這些印度籍雇傭兵取得聯繫，其中部分人表示，他們被迫擔任俄軍中的戰鬥職務。

印度外交部在聲明中並未提及受害者的姓名，僅對被俄軍招募的2名已故印度籍士兵之死表達遺憾。外交部同時提醒所有印度人，若想在俄羅斯尋求工作機會，務必謹慎小心。

俄軍招募兵源不只靠錢和護照，還靠人蛇集團。印度警方5月破獲4名與組織有關的人口販運份子，這些人涉嫌以工作和教育機會誘騙印度年輕人前往俄國，但最終都把他們送往烏克蘭戰場。

至少有另外2名印度人在今年稍早為俄軍作戰時身亡。不過即使敦促俄羅斯盡快返還印度人，印度政府自俄烏戰爭開打以來，態度就一直曖昧不明，除了在西方禁運俄羅斯石油時，出手買下大量的便宜俄國石油，還始終不願加入西方國家同聲譴責俄國侵略的惡行，即使到現在也是如此。