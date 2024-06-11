　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7領袖13日將齊聚義大利　磋商加強「援助烏克蘭」

▲▼G7表達對以色列的全力支持。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）領袖本週將齊聚義大利南部召開峰會。（圖／路透）

文／中央社

當前全球局勢和政治情勢動盪之際，七大工業國集團（G7）領袖本週將齊聚義大利南部召開峰會，首要議題將是磋商如何加強援助烏克蘭。

法新社今天報導，美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與日本首相岸田文雄等G7領袖，將前往位於義大利普利亞（Puglia）大區的小城博爾戈埃格納齊亞（Borgo Egnazia），出席13日至15日在當地豪華渡假村召開的G7峰會。

峰會召開時機相當關鍵，因俄烏、以哈戰火仍熾，加上拜登、馬克宏與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）都將於數週及數月後，面臨大選的考驗。

有鑑於當前所面臨的全球諸多挑戰，東道主義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也邀請約莫12位非G7成員國的領袖與會，包括土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和印度總理莫迪（Narendra Modi）等。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）也將在14日飛抵，討論有關人工智慧（AI）的議題。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席13日針對俄烏戰爭的討論，他將藉此再度籲請西方國家給與更多的援助。

G7領袖希望達成一項協議，運用俄羅斯央行被凍結3000億歐元（約新台幣10兆5000億元）資產的孳息來援助烏克蘭。

這個金援烏克蘭的主意是運用孳息當作高達500億美元（約新台幣1兆6180億元）貸款的償還金，不過究竟由誰來提供借款，以及許多技術性的問題都還有待討論，包括俄羅斯資產在和平降臨解凍後何以為繼等。

多倫多大學G7研究小組主任柯頓（John Kirton）表示，預料峰會可望達成這項協議。他說：「有關敲定這項協議的議題，可說是峰會針對俄羅斯入侵烏克蘭展現態度的重要考驗，因此七國領導人將不會敷衍了事。」

此外，預計參加峰會的各國領袖也將討論，他們關切中國支持俄羅斯的軍事擴張。雖然峰會表定3天結束，不過澤倫斯基與若干國家領袖仍將於15日前往瑞士，出席烏克蘭戰爭和平峰會；拜登將不會出席，而由副總統賀錦麗（Kamala Harris）與會。

ET快訊
女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G7領袖13日將齊聚義大利　磋商加強「援助烏克蘭」

首爾民團3D列印「智慧氣球」還擊北韓　送電子喇叭到平壤罵金正恩

曾開發「全球最常見」降膽固醇藥物！日本科學家遠藤章90歲病逝

男律師狂製「體液紙杯」！　女員工集滿11杯投訴卻遭解雇

快訊／馬拉威副總統墜機罹難！　總統證實：機上10人「無人生還」

日農場驚現夢幻生物「紅眼金蛇」！　專家揭來歷：能存活是奇蹟

「斷食教父」離奇失蹤暴斃　全身無外傷！研判遭40℃高溫活活熱死

空中計程車韓國起飛　首爾到機場只需20分鐘

隨機刺死3歲童！女殺人魔出庭竟「囂張訕笑」　法官鬆口：最重死刑

加薩和平有望？　哈瑪斯高層表態：接受「美國版」停火協議

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

橘貓將大便拉在窩裡　竟被臭到乾嘔4次XD

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

G7領袖13日將齊聚義大利　磋商加強「援助烏克蘭」

首爾民團3D列印「智慧氣球」還擊北韓　送電子喇叭到平壤罵金正恩

曾開發「全球最常見」降膽固醇藥物！日本科學家遠藤章90歲病逝

男律師狂製「體液紙杯」！　女員工集滿11杯投訴卻遭解雇

快訊／馬拉威副總統墜機罹難！　總統證實：機上10人「無人生還」

日農場驚現夢幻生物「紅眼金蛇」！　專家揭來歷：能存活是奇蹟

「斷食教父」離奇失蹤暴斃　全身無外傷！研判遭40℃高溫活活熱死

空中計程車韓國起飛　首爾到機場只需20分鐘

隨機刺死3歲童！女殺人魔出庭竟「囂張訕笑」　法官鬆口：最重死刑

加薩和平有望？　哈瑪斯高層表態：接受「美國版」停火協議

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

長榮國際4度賣長榮航　2個月內總計出售17.5萬張

《七龍珠 電光炸裂》公開全新戰鬥模式　特典爆滿數位預購開跑

加油停車刷神卡爽領8%！高回饋攻略曝光　14張信用卡優惠一次看

花2年自製直升機試飛！　印度24歲青年慘遭爆頭亡

國際熱門新聞

愛馬仕「藏GPS」賣出後搶回　代購網紅成搶案主謀

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

人夫外遇被原諒　抓包妻玩更大

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

男友拒做愛　她一查「GG竟是假的」

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

即／馬拉威副總統墜機亡　機上10人全數罹難

男機上醉酒！人妻抱寶寶遭手伸進衣服揉奶

即／北韓軍侵犯「分界線」！南韓軍警告射擊

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

男律師狂製「體液紙杯」　女職員投訴卻遭解雇

冰雹砸中客機　機鼻毀損嚇人一幕曝光

2女醉後邀3P　男拒絕被活活打死

更多熱門

相關新聞

拜登政府解禁　允許烏軍亞速營用美國武器

拜登政府解禁　允許烏軍亞速營用美國武器

美國拜登政府近日傳出將解除了一項對烏克蘭軍隊的禁令，允許具有爭議的烏克蘭「亞速營」（Azov Brigade）使用美國武器。據華盛頓郵報報導，這是在美國國務院對亞速營進行了新的審查後所決定的，經分析並未發現亞速營有任何侵犯人權行為的證據。

俄軍稱「攻進蘇梅」　澤倫斯基斥大外宣：沒看到人

俄軍稱「攻進蘇梅」　澤倫斯基斥大外宣：沒看到人

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

遇詐騙！烏正妹庇護被拒　英國限期離境

遇詐騙！烏正妹庇護被拒　英國限期離境

關鍵字：

烏克蘭G7

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

更多

最夯影音

更多

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面