10年首解禁　華郵：拜登政府將允許「烏克蘭亞速營」使用美國武器

▲烏克蘭亞速營（Azov Brigade）即將獲准使用美國武器。（圖／路透）

記這張寧倢／編譯

美國拜登政府近日傳出將解除了一項對烏克蘭軍隊的禁令，允許具有爭議的烏克蘭「亞速營」（Azov Brigade）使用美國武器。據華盛頓郵報報導，這是在美國國務院對亞速營進行了新的審查後所決定的，經分析並未發現亞速營有任何侵犯人權的證據。

據華郵指出，美國國務院10日表示，拜登政府即將撤銷一項實施了大約10年，禁止亞速營使用美國武器及參與美軍訓練的禁令。聲明提到，「經徹底審查，烏克蘭第12亞速特種旅通過了國務院進行的萊希審查」。萊希法（Leahy Law）禁止美國政府向有證據顯示嚴重侵犯人權的外國單位提供軍事援助。

▲亞速鋼鐵廠（Azovstal）2022年2月開戰初期遭俄軍包圍空襲，成為當時馬力波最後堅守的陣地。（圖／路透）

亞速營的歷史複雜，曾是一支由烏克蘭極右翼與極端民族主義人士創辦的志願民兵，在打擊俄羅斯支持的分離主義者行動中發揮作用。2015年亞速營納入烏克蘭國民警衛隊（National Guard），成為國民警衛隊第12特種旅，並在俄烏戰爭初期於烏東重鎮馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠面臨俄軍全面包圍，堅守82天才投降，因此在烏克蘭國內獲得廣泛讚譽。

據華郵報導，隨著禁令解除，亞速營將能獲得與其他烏克蘭軍事單位相同的美國軍援，這一項政策變化公布時機正值烏克蘭進入夏季戰鬥季節之際，目前烏克蘭正面臨俄軍不斷對烏東地區和基礎能源設施加強壓迫。

▲亞速鋼鐵廠的烏兵投降後被集體載往沃爾諾瓦卡監獄。（圖／路透）

美國國務院發言人拒絕透露撤銷禁令的確切日程，也拒絕證實美國武器是否已經送往亞速營部隊人員手中。亞速營指揮層級與烏克蘭政府皆未回應美媒提問。然而，取消禁令可能重新激起俄羅斯政府對亞速營的極右翼背景以及有關烏克蘭「新納粹」的指責與批評。