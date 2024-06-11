男律師狂製「體液紙杯」！　女員工集滿11杯投訴卻遭解雇

▲ 據悉當事律師承認自己就是體液紙杯的主人。（翻自《jtbc》畫面）

圖文／鏡週刊

南韓一名曾在律師事務所上班的女職員近日投訴，辦公室內一名律師經常製造「精液紙杯」。由於女職員負責整理該名律師辦公室，因此她也「集滿」11杯精液紙杯，並向公司高層投訴，但換來的是無情解雇。

據南韓《jtbc》報導指出，該名女職員在去年1月到這間律師事務所就職，她所負責的業務內容，為處理一般法律文件、文書，以及整理律師辦公室。女職員說，她一開始把律師桌上不要的紙杯，整理後丟進廁所垃圾桶，後來清潔工卻向她反映，不要把「這種紙杯」丟進廁所裡。

女職員一開始以為是垃圾分類做得不好，所以被清潔工抓包，之後女職員仔細處理，把紙杯內的衛生紙拿出來，這時才發現衛生紙有些怪異，沾滿黏稠液體。女職員一開始也毫無頭緒，不知是誰的傑作，後來陸陸續續蒐集到11個體液紙杯，而這些怪異紙杯都剛好放在某位男律師的桌上，紙杯中一定有濕濕的衛生紙。

因此女職員懷疑，「體液紙杯」應該就是這名男律師所為，於是向律師事務所的高層投訴。但所長卻反過來教訓女職員，斥責她正事不做，卻多管閒事。女職員說，她向公司高層反映「體液紙杯」事件1年後，收到的卻是解雇通知，女職員也抱怨，她堅信這是不正當解雇。

不過律師事務所事後回應，該名女職員工作期間表現不佳，經常遲到，並與其他員工有相處問題，還指控是女子為了報復公司而製造紛爭。但報導也提到，後來女子針對這起事件，拿著「體液紙杯」報警處理，據悉當事律師承認自己就是體液紙杯的主人，被警方依「不安感助成罪」嫌疑送辦。

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