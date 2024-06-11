爆「牙醫教父」集團私聘13密醫　涉詐健保費逾4000萬

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爆「牙醫教父」謝尚廷集團私聘13密醫　涉詐健保費逾4000萬

全國最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」涉嫌私聘13名密醫、詐領健保費，牟利逾4千萬元。（翻攝Abc牙醫聯盟網站）

▲全國最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」涉嫌私聘13名密醫、詐領健保費，牟利逾4千萬元。（翻攝Abc牙醫聯盟網站）

圖文／鏡週刊

台灣最大牙醫集團驚爆聘用密醫詐領健保費！本刊調查，在南台灣有「牙醫教父」之稱的謝尚廷，創辦Abc牙醫聯盟，深獲政商及演藝圈信賴，但謝等6名高階主管涉嫌聘用13名密醫，詐領健保費牟利至少4千萬元，這些密醫多半是海歸學生背景，因涉案情節嚴重，高雄地檢署指揮高雄市刑警大隊偵辦，已約談涉案人到案並查扣相關物證，以釐清案情。

Abc牙醫聯盟董事長謝尚人（圖）是謝尚廷的哥哥，2人同遭檢調列為詐領健保費的涉案嫌疑人。（翻攝Abc牙醫聯盟網站）

▲Abc牙醫聯盟董事長謝尚人（圖）是謝尚廷的哥哥，2人同遭檢調列為詐領健保費的涉案嫌疑人。（翻攝Abc牙醫聯盟網站）

本刊掌握，去年3月高雄市衛生局接獲檢舉，前往聯盟旗下的鳳山診所稽查，當場查獲無照的洪姓密醫正在替病患治療蛀牙，高雄地檢署隨後展開調查，案情卻如滾雪球愈滾愈大，高雄地檢於是在去年7月5日指揮高雄市刑警大隊，兵分三路搜索聯盟旗下的鳳山診所、聯盟牙醫診所、維泰牙醫診所，除查扣病歷、約診紀錄、業績報表、薪資報表等物證與電磁紀錄，更一口氣通知包括謝尚廷、謝尚人等近20名涉案人到案說明。

高雄地院一紙針對陳姓女密醫的裁定，讓Abc牙醫聯盟涉聘密醫詐健保費的案情因此曝光。

▲高雄地院一紙針對陳姓女密醫的裁定，讓Abc牙醫聯盟涉聘密醫詐健保費的案情因此曝光。

知情人士透露，身兼聯盟總院長及聯盟牙醫診所負責人的謝尚廷、掛名董事長的謝尚廷哥哥謝尚人、聯盟營運長陳建宏及旗下鳳山診所院長王映傑、負責人俞德志、小港牙醫診所負責人凌博亨等6人，涉嫌面試或安排聘用13名密醫看診，並涉詐健保費。

Abc牙醫聯盟在國內有13間分院堪稱全國最大，未料遭檢警查出非法私聘密醫看診。（翻攝Abc牙醫聯盟臉書）

▲Abc牙醫聯盟在國內有13間分院堪稱全國最大，未料遭檢警查出非法私聘密醫看診。（翻攝Abc牙醫聯盟臉書）

這19人除涉違反《醫師法》第二十八條，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬至150萬元罰金，另依《刑法》第三三九－四條第一項第二款，涉犯詐欺罪「三人以上共同犯」，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

檢警查出，Abc牙醫聯盟聘密醫詐健保費，至少2.6萬人次的病患被蒙在鼓裡。圖為示意圖，非當事醫師、病患。（翻攝Abc牙醫聯盟臉書）

▲檢警查出，Abc牙醫聯盟聘密醫詐健保費，至少2.6萬人次的病患被蒙在鼓裡。圖為示意圖，非當事醫師、病患。（翻攝Abc牙醫聯盟臉書）

事實上，Abc牙醫聯盟涉嫌違反《醫師法》已非頭一遭，知情人士透露，2019年12月，聯盟旗下的維泰診所曾遭高雄市衛生局裁罰二十萬元，原因是讓一名海歸的牙醫學生非法實習，顯見該聯盟早已知相關規定，況且，這次遭偵辦的密醫，許多都是海歸的牙醫學生，不乏醫二代或政商二代，但這些海外學校未必符合教育部採認標準，聘他們當密醫，除節省診所成本，無非也藉此建立政商人脈。如今，檢方已介入偵辦，真相有待司法釐清，但涉案情節足堪醫界警惕。


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