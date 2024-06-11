直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

▲陳思銘為護公司股價，自爆與下屬的妻子不倫，也被拍到2人高調捧臉接吻畫面。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

A先生說，他與妻子交往、結婚10多年，雖膝下無子，但感情生活和睦，直到去年底妻子開始經常藉口出門、晚歸，面對詢問也總是含糊其詞，他隱約感覺到妻子有外遇跡象，加上友人告知曾目擊妻子出現在竹北市某社區，於是在今年1月委託徵信社展開調查。

沒多久，徵信業者就拍到他太太與陳思銘開車前後進出社區幽會的畫面，短短1個月內，還拍到陳多次開車載著A妻購物、逛街，2人高調在大街上牽手、擁抱，臉上露出甜蜜的笑容，陳更在咖啡廳捧著A妻的臉親吻，雙方互動簡直跟陷入熱戀的小情侶沒兩樣。

除此之外，陳還會用公司的公務車接送A妻，帶著A先生與妻子一起養的比熊犬去美容，公務車駕駛還熟門熟路的提著寵物箱上下車，載送陳與A妻返回豪宅社區，顯然已是不倫日常，更誇張的是，2人早在去年8月便在該社區私築愛巢，該處離陳家開車不到5分鐘，行徑可說十分大膽。

A先生從徵信社的報告中得知不堪真相，對於妻子出軌的對象竟是好兄弟根本無法置信，他語帶哽咽地說：「今年元旦，我們2家人還一起去日本滑雪跨年，就連陳妻生日，也是我作東請2家人吃飯慶生，面對這樣的現實，我真的不知道該怎麼應對接下來的生活。」

▲陳思銘與A妻被徵信社拍到多次幽會，2人互動非常親密。（讀者提供）

為顧及公司5月9日就要掛牌上市，A先生冷靜思考認為，不宜讓私事模糊焦點，於是選擇隱忍，在妻子與陳的面前都佯裝不知情；不料，就在公司上市前3天的5月6日，陳卻突然向他坦承與妻子偷情，一時之間A先生也不知該如何面對，最後僅留下一句「接下來會交由律師處理」，就請假2天避免與陳碰面，也打算好好思考如何與妻子及陳處理後續事宜。

▲陳思銘偷吃好友A先生妻子，還不避嫌地在街上緊緊相擁。（讀者提供）

沒想到A先生8日休假結束回公司，竟換陳選擇避不見面，只派公司法務及律師出面協商自身的不倫私事。A先生告訴本刊，陳透過律師先後開出5、600萬元的金額想談和解，但他認為陳不出面談怎麼彌補過錯，只想用錢打發，根本是在污辱他的人格。



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