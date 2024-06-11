有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了

▲有成精密主要製銷太陽能模組，也是台積電半導體供應廠商之一。（翻攝有成精密臉書）



圖文／鏡週刊

經過3天協商未果，A先生發現陳思銘開始對他動作頻頻，8日便停用他的公司電子郵件帳號、取消公司權限，隨後又陸續將A先生踢出與工作相關的20幾個通訊群組，9日晚間更由媒體爆出不倫戀，A先生認為陳是因心虛才會找媒體自曝醜聞帶風向，並擔心他會在群組講出事實，影響陳在公司的形象及權力，才會有這一連串類似職場霸凌的行為。

▲陳思銘在東窗事發後，以各種手段逼A先生離職，挨批是公私不分。（讀者提供）

之後，A先生的門禁卡也被公司取消，連公司都進不去的他，只好先依規定請假；隔週，A先生準備銷假上班，辦公室竟被上鎖，他請人資開門並詢問為何上鎖？人資同仁先是一臉慌張，欲言又止給不出答案，最後只給了A先生1張停職通知，就請他配合離開公司，不要再為難他們這些小職員。

A先生檢視停職通知寫著「因近期之事件，風控小組已委任律師全權調查，具體原因尚不便告知」，要他在調查期間停止執行職務、歸還電腦、勿進公司，如此莫名其妙的停職理由，讓他氣憤不已。

▲太陽能模組廠有成精密表現亮眼，常榮獲政府單位頒發各類獎項。右為陳思銘。（翻攝有成精密臉書）

A先生大罵：「我如果有做錯任何事，董事會大可直接將我解職！但這次錯的是陳思銘，公司卻讓他利用職權，以各種惡劣手段在凌遲我，也沒進行任何調查，用公司法務跟律師處理私事就算了，是不是連之前提的5、600萬和解金也要用公司的錢？如果真是這樣，身為上市公司的有成打算如何對股東交代？」

A先生不甘心陳不僅無意和解，竟連他的工作權都要剝奪，他透過公司內部申訴都沒有回應，決定採取法律訴訟讓陳負起責任，另外也已向新竹市勞工局及勞動部申訴，希望透過各種手段為自己討回公道。

▲陳思銘（Davis）向A先生坦承不倫後，竟將A先生踢出數個公司群組。（讀者提供）

針對A先生的指控，有成董事長陳思銘透過律師表示，私事部分已全權委託律師處理，不願再多說；至於A先生之所以停職，是因公司掛牌當日，A先生帶來的友人在會場與保全發生爭執，公司風控小組認為需進行調查所致，A先生目前是留職不停薪的狀況，另由於調查已終結，A先生在6月即可復職，故也無所謂霸凌逼離職的狀況。



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