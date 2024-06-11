有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

▲陳思銘與A先生私交甚篤，雙方家庭常一起出遊。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

上月9日，太陽能模組廠有成精密在台北101舉行上市掛牌儀式，現場熱鬧非凡，不過，該公司董事長兼總經理陳思銘卻未現身，還突然取消慶功宴，讓外界一頭霧水；弔詭的是，同一時間與陳私交甚篤，擔任公司副總經理、同時也是上市重要推手的A先生，卻遭法務、律師、保全等十多人阻攔進入會場，僵持1個多小時後才獨自離去。

這一連串詭異的情境，讓在場員工心裡充滿問號，直到當晚才透過媒體得知，公司正如火如荼上演一場桃色風暴戲碼。

▲陳思銘在東窗事發後，以各種手段逼A先生離職，挨批是公私不分。（讀者提供）

原來，董事長陳思銘自承缺席上市典禮的原因，竟是與「好友兼同事」的妻子發生不倫戀，陳雖聲稱已向當事人坦承並道歉，不過也反控雙方因協商破裂，公司上市前一天，當事人竟帶人到他家的社區鬧事，還加碼要求2億元賠償，他深恐因此影響公司發展，才決定主動公開此事。

▲有成精密5月9日風光掛牌上市，董事長兼總經理陳思銘卻因陷入桃色風暴未出席。（翻攝有成精密官網）

雖然陳思銘在聲明中未指名道姓，還「貼心」的表示：「請各位朋友不要再追問此事，讓這位無辜受害的好友或是公司的同仁得以有平靜的生活。」但實際上只要熟知公司內部的人都知道，這位受害者就是公司副總A先生，至於所謂的「無辜受害」「平靜生活」，聽在A先生耳中則更顯諷刺，因為事後利用職權追殺他的，正是陳本人！

A先生向本刊表示，他在5年前就讀交通大學EMBA時認識陳，他的專業長項是儲能系統，陳則是太陽能模組製造商，雙方都有理科背景，也有共同興趣，很快就成為熟絡的好朋友，逢年過節兩家也會經常會一起出遊、聚餐，感情相當緊密。

▲有成精密掛牌當天出動法務、保全等十多人，阻攔A先生進入會場。（讀者提供）

3年前陳思銘發展新能源案受挫，看上A先生的專業技能，便聘他為公司顧問，協助申請能源計畫，成功後再挖角A先生進入有成擔任副總，一同籌備掛牌上市，2人也從好朋友晉升為工作上不可或缺的夥伴，原該攜手邁向光明前景，沒想到卻是A先生噩夢的開始。



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