臺東藝文團隊加入夏威夷Pan-Pacific Festival　齊踩街秀文化力

▲臺東藝文團隊加入夏威夷Pan-Pacific Festival。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府在夏威夷文化交流期間，積極參與地方性活動，深化與在地的連結，9日饒慶鈴縣長率百餘人組成隊伍，隊員手持臺灣國旗、臺東縣旗及各參與團隊旗幟，加入2024 Pan-Pacific Festival踩街遊行行列，齊步走在歐胡島最熱鬧的Kalākaua Avenue大道，向南太平洋島嶼國家展現臺東代表隊的最高精神。

饒慶鈴表示，此行參加夏威夷文化交流首要任務為重啟南島文化島嶼的聯繫，透過遊行的展演，熱情秀出臺灣臺東隊南島「堅韌、創造、療癒」的精神，並且向大眾展現藝術的力量，將正面的能量帶給後疫情時代的世界，也撫慰去年在大火中失去家園與親人的受災島民。

饒慶鈴也提到，多元豐富的原住民族文化是臺灣寶貴的資產，臺灣是南島語族原鄉，臺東更是南島文化及16個族群文化核心地帶，近年來縣府更積極打造臺東成為南島文化原鄉，此次臺東組隊前往藝術節，不僅提升與南島地區各國交流的機會，也辦理臺東週工藝工作坊、帶來臺東熱情洋溢的樂舞表演，讓世界看見臺灣原住民族多元的文化藝術成就，也期望與太平洋南島諸國的友邦持續維繫良好情誼。

參與遊行的隊伍有Amis旮亙樂團、布拉瑞揚舞團BDC、杵音文化藝術團、東布青樂團（社團法人臺東縣布農青年永續發展協會）、Kasavakan部落Apuy問火製作團隊、蘭嶼椰油國小等6支團隊，一同努力為臺灣臺東的南島文化與太平洋國家建立連結，並為世界注入更多元色彩，踩街遊行沿途受到各南島國家地區隊伍及當地民眾、觀光客熱烈歡迎，不時搖著旗幟打招呼或跳起歌舞，宛如一場熱鬧嘉年華會。

▲臺東藝文團隊加入夏威夷Pan-Pacific Festival。（圖／記者楊漢聲翻攝）