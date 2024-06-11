台東利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

▲利吉水環境巡守隊榮獲全國優良巡守隊優等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

環境部舉辦全國優良巡守隊評鑑，臺東利吉水環境巡守隊，以地質公園及社區導覽解說、推動環境教育及生態調查等成果，遴選代表臺東縣參加全國性評鑑，最終在水環境守護推廣及特色發展等項目指標表現優異，獲得評審委員的一致肯定，評核為112年度全國優良巡守隊優等獎，利吉水環境巡守隊維護環境整潔並推動在地特色及環境教育的優良表現，顯示政府與民間合作對守護環境的重要性。

臺東縣政府表示，臺東縣成立推動水環境巡守隊，不僅著重於水體生態的巡檢和海洋淨灘清理，也積極辦理各式活動推廣社區在地文化，與社區居民和學校合作共同參與全球永續發展活動，透過實際行動激發社區對永續議題的關注和反思，並引導大家了解如何採取行動實踐永續發展目標(SDGs)，共同努力達成SDG6「潔淨水資源」和SDG17「夥伴關係」的目標。

臺東縣環保局說明，利吉水環境巡守隊成立於民國93年，隊員主要由利吉村居民共同組成，巡檢範圍包含卑南溪利吉大橋、利吉堤防護岸等，平時除了定期巡檢水體環境外，也會時常辦理野溪生態調查、社區生態導覽解說、利吉惡地地質公園導覽解說、青少年體驗營-卑南溪生態體驗及果園農事體驗等活動，透過活動的辦理來推廣利吉社區特色文化，讓來訪民眾增進環境現況認知並守護環境之重要性，為遊客及在地民眾更加認識及愛護水體環境。



環保局進一步指出，臺東整體水環境需仰賴全民力量共同守護，未來也將盡力協助各水環境巡守隊發展在地特色，帶領更多民眾加入守護水環境，期望藉政府及民間的共同努力，讓臺東成為乾淨美麗的友善環境，加入專線：089-232772，將有專人提供諮詢服務。