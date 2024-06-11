香港遊客伯朗大道遺失皮包　員警巡邏拾獲...順利物歸原主

▲港籍男子包包失而復得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警察局關山分局錦安派出所警員楊維雅，10日中午執行端午節連續假期交通疏導勤務，騎乘警用機車巡經伯朗大道時，突見地上有一黑色包包，拾起檢視後，發現為港籍遊客所有，詢問附近腳踏車行，皆未有民眾遺失，返所後依拾得物規定處理。於16時許，掉包港籍遊客電詢腳踏車行，得知已被警察拾獲，經確認無誤後，從長濱掉頭返回至警所內領取。包內新臺幣2萬多元，還有證件均無損，一再感謝警察讓他失而復得，才能夠順利完成環臺旅程。

「失而復得」肯定是件令人非常開心的事情！於10日10時許，來自香港的馮男(72年次)，與3位友人於池上伯朗大道、金城武樹及天堂路遊憩，並如願拍下黃橙橙的稻浪，心滿意足的駕車前往長濱鄉金剛大道進行下一個行程。

執行端午節連續假期交通疏導勤務的警員楊維雅，當天中午巡邏經過伯朗大道時，發現有一黑色包包在地上，於是將其撿起並檢視，判斷應為香港籍馮姓男子所有。

楊員前往鄰近腳踏車租賃行詢問「有無民眾在找黑色包包」，結果均無所獲，隨後依拾得物規定帶返所處理。檢視包內有現金新臺幣24,900多元(餘為零錢)，還有護照、悠遊卡、鑰匙、I cash、澳門駕照及VISA卡等證(物)件。

另一方面，馮男於長濱鄉購物時欲付款，這才驚覺「包包不見了」！詢問同車友人均未看見，翻遍車內及其他行李，也均無發現。事後回想可能掉落在池上伯朗大道，依名片去電詢問腳踏車租賃行「有沒有人撿到一個黑色包包」？店家隨即告知馮男「警察有撿到一個」！

馮男開心地去電錦安派出所，楊員請他前來認領。一行人立刻返回，約於18時至警所，經核對相關資料、包內現金及證件均無缺損。馮男開心地一再感謝，臨行前還拍下警所外觀照片，要把這份感動帶回香港。