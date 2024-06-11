台東關山國小水上運動會　消防隊宣導發溺救生要領

▲關山國小水運會取代歷年小鐵人三項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山國小六年級的學生每年在畢業前學校都會安排「小小鐵人三項」活動作為畢業考驗，希望同學除了課業的學習之外也能注重體能等方面的訓練。往年舉辦的小鐵人項目包括游泳、騎單車和環校慢跑，由於今年校外競賽項目較往年多，學校決定改以睽違10年的水上運動會來取代。

鹿野「寶華山慈惠堂」、關山鎮救國團、關山鎮公所、關山國際同濟會、林思宏醫師基金會特別贊助今年關山國小六年級水上運動會紀念品，並在水上運動會舉行前安排消防隊員宣導救溺五步和防溺十招。宣導後熱鬧進行各項水上活動，不只六年級畢業生全力以赴爭取佳績、場邊在校生和學生家長更是扮演最佳的啦啦隊員。

關山消防分隊特別呼籲出遊玩水時要注意及慎選安全的場域，並避免單獨前往活動及該區應有救生員設置的才能避免意外發生。「救溺五步」包括有人發生溺水事件時要大聲呼救、呼叫 119等救援電話、利用延伸物救援、拋送漂浮（球、繩、瓶等）給溺者、利用大型浮具（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

關山國小校長陳文玲表示，感謝關山救國團和寶華山慈惠堂、關山鎮公所的大力協助，因為每年都傳出有溺水不幸的憾事發生；學校今年以睽違十年的水上運動會來取代小小小鐵人三項活動，因為學校三年級開始同學就會學習游泳所以水上活動對他們而言不是難事，「水上射門得分」的賽事果然讓男、女同學搶成一團也讓六年同學感情留下最美好的回憶。