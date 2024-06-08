知名冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

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31冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

▲31冰淇淋插旗火車站商圈　京站店開幕前3天送迷你球。（圖／記者黃士原攝） 

▲31冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

原物料若漲價，不少餐飲業者也會跟著調整餐點價格，不過知名品牌「31冰淇淋」昨日就發布「全面降價公告」，透露他們經過不斷的溝通後，終於實現了全商品降價的目標，要回饋熟客、新客。貼文一出，也讓大票網友讚爆，「太厲害了，竟然漲價」、「太有良心了」。

31冰淇淋透過臉書粉專發布「31冰淇淋全面降價公告」，提到他們一直思考著要如何讓更多消費者接近31冰淇淋，即便原物料成本、國際運輸成本雙漲，他們仍積極與總部溝通、合作，如今終於能降價，「我們從2024年6月1日起實現全商品降價的目標」。

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貼文曝光後，吸引許多網友按讚、轉發，其中也有人留言直呼，「居然降價」、「太讚了！一定要去捧場」、「竟然降價！一定要吃爆」、「現在也很愛這家！竟然降價好讚」、「什麼意思？我在作夢嗎？謝謝您」、「又有理由多吃一點了」、「大家都漲價，就你們降價！這麼佛心，一定要用錢錢來支持一下」。

現在這個天氣正適合吃冰！COLD STONE從7日至10日限時4天於全門市祭出「冰淇淋第2杯50元」優惠，期間只要購買中杯以上冰淇淋，即可享同尺寸第2杯50元 ，且開放口味任選，但不含脆餅、桶裝，並以價低者為加購品項。

近期全家也找來Xpark合作推出全新「海鹽檸檬霜淇淋」，且這次還有聯名甜筒餅乾紙、甜筒杯，上頭可見可愛水豚，每支售價49元，6月5日起正式開賣。凡購買聯名霜淇淋還可以獲得限量水豚造型或企鵝造型湯匙，款式隨機，數量有限、送完為止。

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