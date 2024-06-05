蛋價狂降「創2年新低」！PTT狂酸：早餐店加蛋一樣20元

▲蛋價創2年新低。（圖／記者楊惠琪攝）



記者朱祖儀／綜合報導

去年國內歷經史上最嚴重蛋荒，不僅需要排隊買蛋，許多店家也因此漲價。不過近來國內雞蛋進入消費淡季，且因產地產量回升，產地價格降至30.5元，批發價也將跟進調降，創下近2年新低。可是許多網友看了卻無感，表示「加蛋還是20元」、「早餐店還不是15、20元」。

近來蛋價調降，不過因為即將進入夏季，加上端午節檔期，雞蛋買氣沒有提升，台北市蛋商公會4日宣布，蛋價再降2元，產地價自4日起從32.5元降至30.5元，批發價也將在周四（6日）跟進，從42元降至40元。台北市蛋商公會理事長林天來坦言，近來各地蛋商賣壓沉重，甚至有部分業者為了出清，不惜以低於行情價拋售。

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蛋價創2年來新低消息一出，掀起不少討論。一名網友就在PTT整理今年起至今的蛋價變化，看到最高曾漲到一斤52元，但隨著買氣降低和產量、天氣變化，蛋價不斷下滑，如今價格和年初相差許多。

▲許多網友感嘆物價回不去。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



可是許多網友仍不買單，酸說「加蛋還是20，謝謝」、「終端消費者加蛋一樣15元，結案」、「早餐店有降嗎」、「加蛋15、20也降不回來了」、「蛋價已經回到以前價錢了 但是加蛋沒有」、「加蛋還是15元啊」、「外面加蛋還是15起跳，吃不起不爽吃」、「早餐加蛋20」、「超市真的有降，但外面餐飲還是一樣貴，有差嗎？」