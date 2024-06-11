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社會 社會焦點 保障人權

軍人約打game卻硬上3次　女玩家淚控：他保證不會發生

▲桃園市江姓男子2020年12月間在中壢區某個人工作室按摩，卻趁女子結束時強行抱起上床欲硬上，後因女子堅持爭執才罷手。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲鄭姓現役軍人於線上遊戲認識1名女玩家，相約碰面打遊戲後，卻違反女方意願壞壞3次。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

台南1名鄭姓現役軍人，透過網路遊戲結識成年女子小琪（化名），並以玩遊戲為由邀約在台北見面。雙方遊戲激戰到天色完全變黑，鄭男假好心以「無交通工具」使小琪一起投宿在旅館，並違反其意願強迫嘿休3次，小琪天亮後報警提告。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將惡狼起訴。

起訴指出，2023年間，雙方透過網路遊戲「傳說對決」結識，鄭男決定約出小琪見面一起打遊戲。豈料，見面後，鄭男就被小琪亮眼外表深深吸引，壞想法也開始萌芽。

2人玩得太盡興，直到夜幕低垂，小琪赫然發現時間太晚沒交通工具返家，在鄭男提議下同住在旅館。沒想到，鄭男卻伸出狼爪性侵得逞3次，小琪強忍委屈事後跑去報警。

挨告的鄭男辯稱，有經過小琪同意才發生性行為，沒有強迫，隔日還跟小琪一同離開旅館去吃飯；小琪打臉說，鄭男以玩遊戲、當天沒地方住宿，需找住宿為由，邀她一起去旅館，還保證不會發生性行為，卻說話不算話。

證人說，小琪在陳述過程情緒緊張還落淚；檢警為求謹慎勘驗監視器發現，2人雖有一起行動，但並沒有親密互動，然而，雙方又是網友關係，初次見面，衡情並無發生性行為足夠情感基礎存在，不能以「完美被害人」迷思加諸給被害人，依強制性交罪將鄭男起訴。

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