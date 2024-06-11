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社會 社會焦點 保障人權

陸男開快艇「鴻津號」10多小時抵淡水　「投奔自由」下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

中國籍年約60歲的阮姓男子自稱要「投奔自由」，8日從福建省寧德市某漁港駕駛快艇「鴻津號」，航行10多個小時於9日上午9時許抵達台灣，並在淡水渡船碼頭上岸。目前，阮男已被士林地檢署裁定收容、安排遣返，後續恐怕還得面臨5年以下有期徒刑。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲阮男駕駛快艇從中國偷渡到台灣。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達於9日9時許，在淡水外海6浬發現鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港、八里安檢所加強監控，該船舶還在進入淡水河之後與交通船發生擦撞。

海巡署淡水第二漁港安檢所人員抵達現場之後，發現該船舶是1艘名為「鴻津號」的快艇，駕駛則是中國籍年約60歲的阮姓男子。阮男聲稱，因為在手機微信通訊軟體發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，才會駕駛快艇航行260公里來到台灣「投奔自由」，過程中沒有受到攔查，上岸之後曾請路人協助報警。

根據《中時新聞網》報導，阮男8日從建省寧德市某漁港出發，駕駛的快艇配有50匹馬力舷外機，船上不僅備有飲用水、汽油，他還用泡綿包裹引擎降噪，航行10多個小時抵達淡水。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲阮男聲稱要「投奔自由」。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，海巡署人員訊後已將阮男依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《入出國及移民法》移送士林地檢署偵辦；士林地檢署檢察官訊後將他請回，並交由移民署專勤隊依規定收容、安排遣返。依據《入出國及移民法》規定，阮男後續恐怕還得面臨5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。

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