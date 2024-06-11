快訊／海防螺絲掉光光！陸男駕快艇衝淡水　士檢國安組出手了

記者黃宥寧／台北報導

動機為何？60歲陸籍阮姓男子，宣稱為了「投奔自由」，於8日駕駛「鴻津號」快艇，從福建省寧德市的某漁港出發，經過10多小時的航行後，於9日上午許抵達淡水渡船碼頭並上岸，現遭裁定收容。士林地檢署表示，全案後續將由國安組檢察官深入調查，儘速釐清事件經過，依法嚴正處理，以確保國家安全。

士林地檢署說明：

大陸人民阮姓被告未經許可進入台灣地區，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段罪嫌，經移送本署由檢察官訊問後，已交由移民署新北專勤隊依法收容中。後續全案將由本署國安專組檢察官深入調查，儘速釐清事件經過，依法嚴正處理，以確保國家安全。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

本月9日9時，海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達在淡水外海6浬發現鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港、八里安檢所加強監控，該船舶還在進入淡水河之後與交通船發生擦撞。

海巡署淡水第二漁港安檢所人員抵達現場之後，發現該船舶是1艘名為「鴻津號」的快艇，駕駛則是中國籍年約60歲的阮姓男子。

阮男聲稱，因為在手機微信通訊軟體發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，才會駕駛快艇航行260公里來到台灣「投奔自由」，過程中沒有受到攔查，上岸之後曾請路人協助報警。

阮男被依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《入出國及移民法》移送士林地檢署偵辦，複訊後請回交由移民署專勤隊依規定收容、安排遣返；依《入出國及移民法》規定，阮男後續恐怕還得面臨5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。