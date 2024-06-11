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社會 社會焦點 保障人權

虐死6歲繼子在美囚17年回台重審　她拒國民法官參審：已懺悔

記者黃宥寧／台北報導

台灣籍高姓女子2004年於美國虐死6歲繼子，當地服刑近17年被遣返出境，回台後被士林地檢署依家暴之傷害致死罪起訴，為國民法官案。今（11日）士林地院首次開庭，高女向法官說「自己嚴重錯誤，造成寶貴生命喪失最深懺悔過」，其義務辯護人指出，被告與親生父不希望行國民參與審判。

▲▼ 高以霖。（圖／記者黃宥寧攝）

▲高姓女子於美國虐死繼子遭判刑，刑期滿被遣返，士檢依家暴之傷害致死罪起訴，法院今首次開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

高女（55歲）說，一開始到現在都認罪，對自己行對負責，因此接受所有懲罰，在美國也因為一直以來的表現得到美國執法機關釋放，在美服刑將近17年時間，辯護律師也提出她之前在獄中服刑所有上過的課程、還有獄中警衛人員對其觀察，希望可以證明過去因為自己嚴重錯誤造成寶貴生命喪失，已最深、最深的懺悔。

義務辯護向法官說，除被告外，被害人親生父親交付認證意見書，均希望不行國民參與審判程序，同時考量被告在美就審態度、服刑完畢，司法遣返回國內，就該案應有我國自首適用，依《刑法》第9條規定予以減免、全部折抵。

法官諭知爭執，是否構成自首、量刑應如何為適當以及是否適用刑法第9條得免其刑之全部或一部之執行，請雙方儘速提出，全案候核辦。

▼高姓女子見媒體不願說明。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 高以霖。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源於，2004年5月11日高女在美國家中，不滿6歲繼子小斯（代稱擁美國籍），以手推她所生親生兒，竟以衣架痛毆，狠心將人猛推在地；翌日，高女見小斯昏迷未醒，才將人送醫急救，但此時小斯已呈現植物人狀態。

可憐的小斯經臥床6年，仍因繼母所造成的傷勢，於2010年死亡，高女經美國法院判決確定，並在當地服刑期滿後，在2021年5月6日被美國遣返，於5月7日入境台灣，航空警察局也依法將她送辦。

士林地檢署經2年偵查後，認高女在國外犯最輕本刑為7年以上有期徒刑，且為中華民國人民，在美國加州犯該罪，我國自有審判權；同一行為雖經外國確定裁判，仍得依本法處斷，但在外國已受刑的全部或一部執行者，得免其刑的全部或一部執行，而高女雖經美判處罪刑確定，並執行完畢，仍得依我國刑法規定論處，依家暴之傷害致死罪、國民法官法將殘暴的高女起訴，並建請法院應依兒少法加重其刑。

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