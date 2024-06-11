▲桃林鐵路龜山區自行車道微整拓寬瓶頸段，提升騎乘體驗。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都市發展局持續推動桃林鐵路自行車道工程，已完成的龜山區南美街386巷到468巷路段，經在地民意反映路段過窄不易會車，上週完成該路段微整形，重新開放使用，原本只有1.85公尺的自行車人行空間，拓寬最大至5.5公尺。另外，桃林鐵路最後一里路串聯台61線工程，目前已進入細部設計，今年暑假將開始施工。

▲改善前車道狹窄。▼拓寬後易會車。（圖／都發局提供）

都發局10日說明，桃林鐵路自行車道已完成14.8公里，民眾使用後陸續回饋騎乘體驗，這次工程主要解決龜山區南美街386巷往蘆竹方向約200公尺長的自行車道，該路段因受限中油公司管線經過，多次和中油協調會勘，將原本寬度僅1.85到2.5公尺的車道空間，拓寬至少有2.75公尺，最大空間甚至有5.5公尺寬。

此次都發局也一起改善南美街386巷前後3個紅綠燈停等區空間，其中最小空間只有4平方公尺，經調整拓寬到9平方公尺，雖只是微整形工程，但因中油管線緊鄰，工程期間中油公司也非常謹慎，派員到現場監測確保安全。除打通道路瓶頸外，也串聯鐵馬道沿線具在地共同回憶的土地公，增設小步道讓民眾可方便進入廟內，土地公廟內積水問題也獲解決。

另外，桃林最後1里路串接台61線的工程，目前已到細部設計，預計今年暑假開始施工，明年秋天完成，完工後桃林鐵路總長約將近16公里長；除桃林主線自行車道工程外，目前也積極規劃桃林鐵路與南崁溪自行車道的南北廊道串聯，施工中的營盤溪綠廊工程優先將於今年先完工，透過系列的斷點工程後巷翻轉，縫合在地民眾曾經嫌躲的空間，重新為城市好生活、好休閒提供好去處。