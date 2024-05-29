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砸2億徵地...草屯和平街拓寬開工動土　盼提升消費熱區交安

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬工程開工動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬工程開工動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

與新竹縣竹東鎮互爭「全國第一大鎮」的南投草屯鎮，中山街到成功路的和平街路段經濟活絡、人潮匯聚，但早期道路較狹小、已不敷使用，經縣府、草屯鎮公所爭取中央補助進行打通拓寬工程，總經費2.7億餘元中超過2億作為用地徵收，預計明（114）年2月完工，可望讓草屯市區道路更加通暢。

「和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」於24日正式開工動土，由草屯鎮長簡景賢主持，縣長許淑華、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄，縣議員唐曉棻、簡賜勝、蔡銘軒、林友友、廖梓佑、簡峻庭、李洲忠等人皆到場致意。

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬工程開工動土。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，草屯鎮和平街、中山街、成功路一帶，店家、小吃、市場林立，也是鄉親頻繁出入的路段，但早期道路打通拓寬所需費用較高；經鎮公所爭取獲中央納入生活圈市區道路建設計畫，總經費支出分別為中央補助約1億4000萬，縣府補助、公所自籌各約7000萬，待通力合作完成這項重大工作後，將讓習慣在此區域採買的鄉親來往更方便也更安全。

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬工程開工動土。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，該瓶頸路段改善工程主要設計為路段拓寬至12公尺，於兩側設置1.7公尺人行道及側溝，單向各配置4.3公尺的混合車道，並將拆除現有地上物，鋪設225.6公尺長的瀝青混凝土路面、設置447.6公尺的U型溝、399.2公尺長的人行道，並設有39座集水槽及化妝蓋板，同時設置行車管制號誌及路燈，工期200工作天，預計114年2月26日竣工。　　

簡景賢說明，本工程中也將一併處理舊有堵塞的排水溝，不僅可帶動市中心的繁榮，也能改善中正、中山兩里易積水的狀況。

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