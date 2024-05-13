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5棟違建完成拆除！蘆竹營盤溪綠廊串接工程連通桃林鐵路

▲蘆竹營盤溪綠廊串接工程連通桃林鐵路

▲營盤溪串接計畫。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都市發展局執行蘆竹區營盤溪綠廊串接工程，本週由建管處代拆六福宮旁5棟違建完成，後續將施作入口廣場、步道與自行車道，預計今年10月完工，打造以六福宮綠九公園為起點，串連桃林鐵路，再接榮安路的休閒與通勤綠色廊帶。

都發局12日說明營盤溪綠廊工程範圍，東起六福宮旁的綠九公園，往西利用營盤溪沿岸，經高鐵橋下串連桃林鐵路後接至榮安路，全長約1.03公里，環境綠美化面積約3公頃，工程經費約5,000萬，完工後將增加景觀平台、自行車道、人行步道和民眾休憩點。

▲蘆竹營盤溪綠廊串接工程連通桃林鐵路

▲綠九公園廊帶占用。（圖／都發局提供）

都發局表示，該工程因長興路、桃林鐵路及南山路區隔，由東向西分別為「綠九公園-長興路」段「長興路-桃林鐵路」段、「桃林鐵路-南山路」段和「南山路-榮安路」段等4區段。本次拆除的占用建物在綠九公園六福宮旁，民眾長期占用未開闢綠地、河岸腹地。

▲蘆竹營盤溪綠廊串接工程連通桃林鐵路

▲拆除違規占用未開闢綠地房舍。（圖／都發局提供）

拆除後將改善六福路151巷不良路型，擴大公園的休憩空間，並將電力、電信、電桿等地下化，增設景觀休憩橋串連南北河岸，提昇河岸景觀。由長興路續往西行接入桃林鐵路，臨桃林鐵路入口處，利用現況大樹設計1座綠丘，民眾可登高望遠，席地放空；桃林鐵路往南山路則增加自行車騎乘休憩綠地；而最西端，從南山路到榮安路段保留大量原有地景生態，讓民眾可近距離觀察自然生態。

▲蘆竹營盤溪綠廊串接工程連通桃林鐵路

▲占用河岸鐵皮屋。▼拆除占用後將設計人行步道。（圖／都發局提供）

▲蘆竹營盤溪綠廊串接工程連通桃林鐵路

又，榮安路再往西約300公尺就是南崁溪自行車道，目前因私人土地及百米河寬暫時無法直接串連，短期可先經榮安路和長安路的側車道銜接，長期預估徵收費用約1,000萬元、徵收期約2年，另跨橋長度約130公尺、造價約7,000萬元，共計約8,000萬元，市府將整體考量地區自行車道系統路網及跨橋銜接效益，進一步規劃適當串連南崁溪自行車道路線，提供民眾更加完善的休閒與通勤綠色運具路徑。

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