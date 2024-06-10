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美銀行搶匪挾2人質！　超神狙擊手從門外「射穿電腦」一槍擊斃

▲▼ 佛州銀行搶案，狙擊手一槍擊斃拿人質當掩護的歹徒。（圖／翻攝自Lee County Sheriff`s Office ）

▲ 狙擊手擊斃拿人質當掩護的歹徒，電腦螢幕被射出一個洞。（圖／翻攝自Lee County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國銀行（Bank of America）位於佛州邁爾斯堡（Fort Myers）的一間分行今年2月發生搶案，當歹徒挾持人質躲在櫃台後方，狙擊手在門外開槍，子彈穿過桌上的電腦，當場將歹徒擊斃，展現神準技巧，監視器畫面曝光後受到廣大關注。

根據《紐約郵報》，本案發生於今年2月6日，當時一名36歲男子企圖搶劫，面臨警方圍捕後挾持2名人質，聲稱自己身上有炸彈，談判員勸降時也不願配合，而是躲在人質身後，將他們當成人肉盾牌，接著突然勒住女性人質頸部，還持刀抵著她的喉嚨。

李郡（Lee County）警長辦公室8日公布的畫面中，圍在門外的特警見狀立刻採取行動，一名狙擊手將步槍抵在另一名員警肩膀上，槍口瞄準歹徒，但因櫃台上的電腦螢幕遮擋，幾乎看不見歹徒。

談判員持續向歹徒搭話，「繼續跟我說話，我想知道你在想什麼」，幾秒鐘後狙擊手按下板機，一聲槍響後子彈射穿桌上型電腦，當場擊中躲在人質身後的歹徒頭部。

銀行內監視器畫面可見電腦螢幕上出現一個洞，搶匪當場倒地，脫困的人質趕緊躲避。員警馬上衝進銀行內投擲閃光彈，隨後宣布歹徒已被擊斃，人質安然無恙。

警長辦公室的歐麥（Todd Olmer）中尉說明，狙擊手經常訓練這種姿勢，以應對這類緊急事件，在這起事件中因嫌犯暴露程度有限，狙擊手故意經過電腦螢幕，擊中嫌犯前額中央，使他當場死亡，「穿越障礙物射擊是李郡警長辦公室特警隊狙擊手訓練有素的常備技能。」

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