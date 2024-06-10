耳屎也能反映健康！用棉花棒去挖超NG　變「這顏色」代表感染了

▲耳屎的顏色可以反映人體健康，而且專家也叮囑人們千萬不要使用棉花棒來挖耳朵。（圖／達志／示意圖）

記者葉睿涵／編譯

耳屎是一種難以被察覺的人體分泌物，只有當耳朵阻塞或聽力受影響時，人們才會意識到耳屎的存在，令人忍不住想把耳屎挖出來。不過，英國布里斯托大學的生理學、藥學暨神經科學院資深講師鮑姆加特（Dan Baumgardt）指出，耳屎其實是判斷身體健康的重要指標，並叮嚀民眾千萬不要用棉花棒來挖耳朵。

據CNN報導，俗稱為耳屎的耳垢，其實有一個學名叫「耵聹」。它是由耳道內腺體分泌的油脂和汗水所組成，主要成分是角蛋白，這是一種使皮膚、頭髮和指甲變硬的天然蛋白質。由於耳道到耳膜之間也有皮膚，因此當這些皮膚脫落與分泌物混合時，就會形成顏色偏棕色的蠟狀物質。

健康的耳屎一般呈黃棕色，而較老的耳屎則會變成深棕色，有時甚至會是黑色。不過，如果耳屎呈現紅色或綠色，就代表耳屎裡可能混有血液或細菌，顯示耳朵可能受到了感染，尤其是如果這些顏色異常的耳屎裡還伴有流膿或惡臭的分泌物時，就更需要提高警惕。

鮑姆加特表示，耳屎其實不僅僅是人體的廢物，因為它其實還具有非常重要的保護功能，比如擋下可能通過耳道進入人體的碎屑，或是昆蟲等可能刺激或損害耳膜的有害物質，但如果耳屎堆積過多或是變硬的話，就有可能會阻礙聲音的傳播，導致聽力減弱。

儘管如此，鮑姆加特特別提醒人們不要隨便清理耳屎，尤其應該避免將棉花棒等工具塞入耳道裡進行清潔，因為這可能會將耳屎壓縮成更小的硬塊，增加耳道堵塞的風險，建議人們在清理耳屎時，可以使用藥用橄欖油來幫助軟化耳垢，使其更容易自然排出。