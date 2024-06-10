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千人頂43度高溫力挺！　川普造勢喊：我落選將走向第三次世界大戰

▲▼川普在拉斯維加斯舉辦造勢活動。（圖／路透）

▲川普在拉斯維加斯舉辦造勢活動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普9日在拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦造勢活動，活動當天氣溫高達華氏110度（約攝氏43度），但仍不減群眾熱情，現場湧入數千名支持者。川普也在活動中表示，「如果我沒選上，你們會走向第三次世界大戰。」

綜合外媒報導，現年77歲的川普9日在拉斯維加斯日落公園（Sunset Park）舉行造勢活動，這也是他因封口費案被判有罪以來的首場大型活動。拉斯維加斯所在的內華達州（Nevada）自建州以來，在總統大選中只有8次投給了落選者，因此被視為政治風向球。

▲▼川普在拉斯維加斯舉辦造勢活動。（圖／路透）

▲▼造勢活動當天氣溫高達華氏110度（約攝氏43度）。（圖／路透）

▲▼川普在拉斯維加斯舉辦造勢活動。（圖／路透）

川普的支持者似乎並不在意他的官司，支持者艾略特（Lindsay Elliott）表示，「我不在乎他在審判中發生了什麼事，這根本沒有改變我對他的看法。」支持者德佛羅（Nick Devereux）說，「他是歷史上最以人為本的總統。」

集會當天氣溫高達華氏110度，總共有近100人因高溫不適，必須移動到醫療用降溫帳篷，另外還有至少11人被送往醫院。川普也在台上喊話表示，「這裡不算熱，對吧？」還開玩笑說，「如果你昏倒，我們會有人接住你，並潑水讓你清醒。」

川普在台上重申了2020年選舉被民主黨「偷走」的陰謀論，同時警告，現在全球比以往任何時候都要更接近第三次世界大戰，且不單純是過去二戰時的坦克和戰機，而是核武器的攻防，「如果我沒（11月）選上，你們會走向第三次世界大戰。」

川普在活動上批評拜登是美國史上最糟糕的總統，並稱自己的認知測驗分數非常高，「拜登並不老，他只是無能。」

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