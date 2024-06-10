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社會 社會焦點 保障人權

德籍男強震前現蹤天祥後失聯　2子太魯閣祈禱、DNA建檔

▲▼兩個兒子到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式。（圖／新城警分局提供，下同）

▲兩個兒子到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

50多歲德籍男子Ralf Klausnitzer今年3月底在太魯閣天祥地區失聯，他的兩個兒子9日到太魯閣進行簡單祈禱儀式，期盼父親早日平安返家，此行也由警方採集口腔黏膜做DNA建檔。

▲▼兩個兒子到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式。（圖／新城警分局提供，下同）

花蓮縣消防局長吳兆遠日前曾在縣議會答詢指出，由於德籍男子3月29日就失聯，因此並未列入0403地震災害失聯名單中；警方雖於地震後多次在太魯閣天祥一帶搜尋但至今仍未找到人。

▲▼兩個兒子到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式。（圖／新城警分局提供，下同）

Ralf Klausnitzer兒子9日親自到新城分局接受口腔黏膜DNA採集，還到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式，希望父親能平安返家，隨後搭火車離去。

▲▼兩個兒子到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式。（圖／新城警分局提供，下同）

花蓮縣警察局新城分局表示，強震前的4月2日接獲報案指德籍男子失聯通報，經查Ralf Klausnitzer3月25日投宿花蓮市旅社，隔天上午至太魯閣天祥地區遊玩；另外從Ralf Klausnitzer德國手機門號通聯紀錄顯示，從3月26日直到地震發生前的4月3日上午7時左右都在天祥地區，研判德籍男子可能在天祥地區失蹤。

▲▼兩個兒子到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式。（圖／新城警分局提供，下同）

▲到新城警分局接受警方採集DNA。

據悉，50多歲的Ralf Klausnitzer是德籍學者，今年3月曾到淡江大學演講，離台前轉往花蓮旅遊，3月26日曾搭乘302公車前往太魯閣國家公園，3月29日起即失聯迄今。

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