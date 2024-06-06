唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了！提解套方式

▲高大成說，唐治平身為公眾人物，連母親過世都不願相認，是很不好的範例。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

藝人唐治平的73歲母親日前被發現陳屍社區頂樓，但唐治平否認該具遺體是他母親，認為遺體的穿著及臉部特徵都不像，堅不認屍。對此，有豐富驗屍經驗的法醫高大成痛批，此案相當離譜，唐身為公眾人物，連母親過世都不願意相認，是很不好的範例，解決方式是由檢方下令抽血檢測DNA，讓唐接受客觀事實。

高大成受訪指出，據他多年經驗，曾有1名男子因是敗家子、癮君子，且行多不義，令長輩相當失望，男子去世後，長輩不願出面認領遺體；但此案晚輩不願意相認長輩遺體，這種情形他是第一次見到。

高大成痛批，許多人輕生時本就會穿最喜歡、平常不會穿的衣服，唐要用這點來認為死者不是他母親，故意裝作不認識，非常過分、沒水準，身為一個公眾人物，是很不好的範例，為了這點事情驚擾整個社會，太亂來了。

高大成說，目前死者身上的鑰匙、磁扣等證物，以及附近鄰居及遠房親戚的指證，都證明死者確是唐母，唐卻仍不肯認領，那就只能讓科學來說話，由檢方去抽驗唐的DNA，待查明身份，讓唐不得不接受事實。

然而，以實務上來說要抽驗DNA並非易事。據了解，唐僅是主觀認為該具遺體非他母親，沒有主動將遺體拿去野外棄置等行為，身份並非被告或嫌疑人，沒有犯下刑法，檢警難以用強制力去要求唐配合做檢測，除非檢察官在相驗過程中，認為要確認遺體身份還需要補齊資料，這時才有可能要求唐做相關配合。



唐治平母親3日被發現陳屍社區頂樓，唐不願認領遺體，受訪時堅稱「不是我母親，我親眼覺得不是我母親」，還說「女屍身上有我母親的鑰匙、磁扣，確實是我母親的東西，但是我上去看了，首先我母親沒有綠色衣物，她上衣綠色、下褲綠色；其次腳很粗，我母親腿非常細；另外，皮膚粗糙，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親。」

▲唐治平受訪時堅稱「不是我母親，我親眼覺得不是我母親」。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，唐治平目前堅持不領回母親遺體，其母遺體以每日800元冰存在殯儀館，該筆費用也由公家支出。後續，檢方調查完備後，若唐仍堅持不領回，檢察官會以處理「有名無主」屍體流程，發函給偵查隊，由警方公告死者的性別、年齡、衣著等資料，25天後仍沒有人領回，將由殯儀館收埋。