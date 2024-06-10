谷關路沒有封！俄羅斯正妹安妮救觀光脫了　邀泡湯吃美食

▲俄羅斯安妮為台中谷關觀光業代言，邀民眾到谷關泡美人湯吃美食。（圖／參山處提供）



記者游瓊華／台中報導

0403花蓮地震及後續餘震，雖未造成台中「谷關風景區」災情，但民眾都誤以為前往谷關道路封路，嚴重衝擊當地觀光產業，今年端午節連假旅宿業生意慘不忍睹。旅居台灣13年、近日拿到台灣護照的俄羅斯女星安妮為谷關擔任宣傳大使，不僅體驗泡湯，也穿著泰雅服飾、參加射箭等活動，也邀請國人暑假期間到谷關避暑，享受山林的悠遊之旅。

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▲大甲溪發電廠出產的谷關白冷冰棒是前往谷關必吃涼品。（圖／參山處提供）



參山處長曹忠猷表示，受到地震影響，遊客以為到谷關的交通受損，使得谷關及梨山地區觀光間接受到影響。事實上，前往谷關的道路是暢通無阻，因此參山處特別邀請臉書擁有超過35萬粉絲、IG達12萬以上粉絲的俄羅斯正妹安妮，親自到谷關一遊，體驗谷關清新空氣、泡美人湯、品嚐鱘龍魚美食及步道健行。

參山處指出，谷關、梨山等地是夏天最佳避暑聖地，民眾可到這裏享受高山的涼爽空氣和美麗絕景，目前前往谷關的交通皆順暢無阻，民眾可選擇自行開車或是新烏日高鐵站搭乘153路、台中火車站往谷關搭乘850路、豐原火車站往谷關搭乘207路等公車（以上皆為豐原客運）；前往梨山可走南投縣台14甲抵達，目前梨山各地繁花盛開，民眾可品嚐梨山當季水果，順遊梨山耶稣堂、天池、福壽山農場、武陵農場及環山松茂部落等地，來一趟夏日清涼之旅。