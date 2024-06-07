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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員酸花蓮人：把選票賣給傅崐萁夫婦　贊成「不去花蓮消費」

▲▼花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重，在經過一連串加固防護工程施作後，縣府委請拆除團隊於4/5下午五點過後正式拆除。拆除作業將由上往下，依序將高層重物卸除後向下拆除。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市議員李建昌說，花蓮觀光受挫不是因為地震，是花蓮人把票賣給傅崐萁夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮自0403強震後，觀光產業遭到重創，政府為此祭出花蓮觀光振興補助，希望能重振當地觀光產業。民進黨台北市議員李建昌6日直言，最近許多人都不到花蓮旅遊、花蓮觀光受挫，原因不是因為地震，而是花蓮人多數支持國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻。

李建昌6日在臉書表示，很多朋友最近都不到花蓮旅遊，不去的原因不是因為地震，是因為花蓮人選舉多數支持傅崐萁夫妻，夫妻倆選什麼中什麼，只因為夫妻倆有資源可以灑，然後神聖的一票就賣給夫妻倆了，「所以有人發起不去花蓮消費了，可悲丶可嘆，但我有點贊成，花蓮有的店倒閉了，要好好反思原因」。

▲▼綠議員贊成「不去花蓮消費」　批花蓮人把選票賣給傅崐萁夫婦。（圖／翻攝自李建昌臉書）

▲李建昌說，「有人發起不去花蓮消費了，可悲丶可嘆，但我有點贊成」。（圖／翻攝自李建昌臉書）

對此，民眾黨發言人徐千晴7日表示，李建昌的說法是黨意凌駕於民意的完全體現，花蓮地震後觀光慘淡，震後住房率只剩10%，損失可能超過15億元，已影響到居民生計，「遺憾的是，有人因為政治仇恨值太高被蒙蔽了良心，鼓勵發起報復性不旅遊花蓮活動，難道救災、振興經濟還要分顏色」。

徐千晴說，「前有柯建銘說花蓮地震是老天有眼，後有議員帶頭懲罰花蓮老百姓，花蓮的朋友真的是辛苦了」、「這是繼青鳥行動後，綠營又一為反對而反對的行爲，毫不掩飾、赤裸裸的展示，什麼是為了權力的爭奪戰，可以犧牲民意且毫無同理心的行為，政治不應偏離人性，更不應該讓政治力介入振興經濟」。

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