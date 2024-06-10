端午連假第一晚「東大門夜市」人潮曝！網感動：花蓮加油

▲自強夜市湧人潮。（圖／翻攝自花蓮夜市情報通）

記者鄺郁庭／綜合報導

4月多場地震重創花蓮，交通部觀光署從6月1日起推出花蓮觀光振興補助，希望吸引國人前往。粉專「花蓮夜市情報通」就貼出端午連假第一晚逛夜市的人潮，畫面讓網友大讚，「哇！人潮回來了」、「太棒了，希望人潮能回來」、「花蓮加油！太棒了！」

粉專「花蓮夜市情報通」8日晚上6點左右，打卡在「花蓮東大門國際觀光夜市」，貼出一張照片直呼「期待端午連假的夜市人潮」。畫面中可見背景是東大門自強夜市2區，一整條超寬的路擠滿人，看起來超熱鬧，一甩4月強震後的冷清慘況。

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這一幕看得不少網友很感動，「哇！人潮回來了」、「太棒了，希望人潮能回來」、「太讚了，我的家鄉，花蓮加油」、「太讚了！加油！台灣最好的地方，花蓮我每年都會去。」

事實上，為振興花蓮，觀光署編列9.65億元預算，提供自由行住宿補助及團體旅遊補助，自由行部分經費為8.15億元，入住花蓮縣合法旅宿，平日每房每晚可最高補助1000元、假日最高補助500元，已於1日上路；文化部則推出「花蓮振興文化幣」，於8日開跑，領取後即可在花蓮觀光和藝文體驗。

另外，花蓮縣政府也協同農業部農村發展及水土保持署推出花蓮振興農粉幣，10月31日前，每位抵達花蓮的民眾皆可領取一張免費農粉幣，僅需認準貼有合作標籤的店家，才能以農粉幣進行消費，活動於7月1日正式上路。