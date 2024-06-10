12星座一周運勢！摩羯桃花爆棚　天秤工作愛情兩頭燒

▲摩羯座的朋友本周桃花相當的不錯，容易與新認識的人擦出曖昧的火化。（圖／網友茉莉提供）

圖文／CTWANT



時序來到6月的第3周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了6月10日至6月16日的12星座的運勢。本週獅子座在整體運勢上十分得不錯，但需要保持低調的努力，而摩羯座在感情運勢上則是桃花朵朵開，也提醒各位讀者，星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★★

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感情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你會在進前感受到充滿活力和動力生活，比較積極活躍在工作和生活領域中取得重大進展。這段時間內可能會有一些新的機會出現，像是找到適合自己的房子。此外，你會抓住機會，積極面對挑戰，努力取得更好的談判結果。在人際關係方面，有機會結交新朋友或者加深與舊友的友誼。

上升星座：獅子座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★★

感情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你可能會感到更加關注自己的目標和願望，你會更努力準備，希望有機會努力實現自己的夢想。在工作和事業方面，這段時間內可能會有一些新的機會出現，你抓住機會，勇敢面對挑戰，你可能需要鴨子劃水，默默地做準備。會有些貴人出現，多於人交際，如果可以保持低調的交往就更好了。

上升星座：射手座

心情天氣：晴朗

整體運： ★★★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★★

運勢分析：近期你需要重視個人財務的規劃，才不會造成自己太大的負擔。此外，你會更加關注在自己的目標和願望，有機會努力實現自己財務上的目標。建議你抓住機會，勇敢面對挑戰，這將有助於提升你的地位。感情上會有不錯的發展，甚至會有一些檯面下的情感或肉體關係發展。

▼射手座的朋友有機會靠著努力實現自己的財務目標。（示意圖／記者劉維榛攝）

上升星座：金牛座

心情天氣：晴朗

整體運： ★★★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★★

運勢分析：你可能會有些焦慮的感覺在工作或事業方面，所幸，你的收入相當順利，沒有太大的波折。建議你好好把握這段時間，積極面對工作中的挑戰，努力取得更好的成績。在人際關係方面，這段時間內也可能會比較和諧，與親友之間的關係可能會更加親密。或許你在考慮一起出門旅行，多花時間與家人和朋友相處，共同享受生活的美好。

上升星座：處女座

心情天氣：雷陣雨

整體運： ★★

感情運： ★★

事業運： ★★

金錢運： ★

運勢分析：你將會花費較多心力在事業上。你的付出能讓自己有機會在工作中取得一些重要的進展。另外，你的小夥伴會遇到比較麻煩的事情，需要你去幫忙解決，你需要理性判斷一下自己是否能幫這個忙。財運上，會因為自己衝動的或不注意的行為而破財。

上升星座：摩羯座

心情天氣：多雲

整體運： ★★★

感情運： ★★★★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：你近期的工作會有許多需要交流的部分，你會有不少新的計畫啟動，所以你有時會忙到忘記照顧自己的身體，請多注意健康。財運上，會有不少娛樂方面的花費，讓人舒壓。桃花相當的不錯，容易與新認識的人擦出曖昧的火化。

上升星座：雙子座

心情天氣： 晴朗

整體運： ★★★★

感情運： ★★★★

事業運： ★★★★

金錢運： ★★

運勢分析：在近期你會享受與他人互動的樂趣，你將會認識不錯的貴人。工作上的廣結善緣與多聽別人的意見，讓你的事業獲得不錯的進展。在感情方面，這段時間可能會有一些情感上的波動，建議你保持冷靜，多與伴侶做深度溝通，有機會化解心結的。

上升星座：天秤座

心情天氣：小雨

整體運： ★★★★

感情運： ★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★

運勢分析：近期在與人接洽事物的時候，對方態度可能比較強硬、固執，讓你有不少的困擾，你可以多花點時間理解他的癥結點在哪兒，將能夠順利的把問題解決掉。在感情方面，可能因為工作上的繁忙和奔波，這段時間內也可能會有一些情感上的波動，建議你保持冷靜，多與伴侶溝通，共同解決問題。

上升星座：水瓶座

心情天氣：雷陣雨

整體運： ★★★

感情運： ★★★

事業運： ★

金錢運： ★★

運勢分析：近期你需要集中你的注意力，收起玩樂放鬆的心情，將注意力放在工作的領域上，因為除了原本的工作進度不如理想，因此需要你卯足全力來處理。財務上會有些窘迫的狀況，你需要更好的掌握財務的分配，這樣能避免許多問題。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

感情運：★★★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：前陣子對自己的信心和感情上的疑惑，在本周突然感到開暢。 在工作和事業方面，這段時間內可能會比較穩定，沒有太大的波動。建議你好好把握這段時間，安排好工作和生活，為未來打下穩固基礎。在人際關係方面，建議你保持開放的心態，以積極的態度面對人際關係，這將有助於促進和諧。

上升星座：天蠍座

心情天氣：大雨

整體運： ★★★

感情運： ★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：你的事業在近期會比較穩定，沒有太大的波動。建議你好好把握這段時間，詳細計劃出遊內容，不論長途或短途，你將會有一個非常愉快的時光。如果你想的是出版自己的作品或者再進修計劃，你可能擔心預算不夠的問題，事前的詳細計劃都會在進展上，有莫大的幫助。

上升星座：雙魚座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

感情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你將會有新的挑戰或新的機會出現，同時你會取得不錯的成就和進展。建議你保持開放的心態，勇於嘗試新事物，這將有助於拓展你的視野，取得更好的成果。這段時間內也會有到處走動，享受生活，也有不錯的投資機會。出遊時，有機會結交新朋友或者加深舊友的友誼。

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