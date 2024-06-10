2024全球最佳50餐廳榜單出爐！　泰國「這間」奪亞洲最強

▲排名第9的泰國曼谷Gaggan Anand。（圖／The World`s 50 Best Restaurants）



記者張方瑀／綜合報導

2024年「世界最佳50家餐廳」（The World 's 50 Best Restaurants）名單出爐，第1、2名皆由西班牙奪得，第3名獎落法國。亞洲最強餐廳是排名第8的泰國曼谷Gaggan Anand；日本共有3間餐廳入榜，其中東京Sézanne獲得第15名排名最高；而香港則有2間上榜，其中Wing名列第20，拿下最佳新進獎。

▲排名第9的泰國曼谷Gaggan Anand菜色。（圖／The World`s 50 Best Restaurants）



根據CNN報導．「世界最佳50家餐廳」被視為美食界的奧斯卡獎，2002年起由英國「威廉．里德商業媒體」（William Reed Business Media）推出，今年奪冠的是去年排名第2、來自西班牙巴塞隆納的Disfrutar；今年的亞軍則是來自西班牙巴斯克自治區（Basque）城鎮阿瓊多（Atxondo）的Asador Etxebarri。

第3名是法國巴黎的Table by Bruno Verjus；第4名是同樣是來自於西班牙的另一間餐廳，位於馬德里的Diverxo；第5名則是位於祕魯首都利馬的Maido，而利馬今年總共有3間餐廳擠進榜單。

▲排名第15的日本東京Sézanne菜色。（圖／The World`s 50 Best Restaurants）



亞洲部分表現最佳的餐廳則是位於泰國曼谷的Gaggan Anand，排名第9，而泰國今年共有4間餐廳入榜。日本今年共有3間餐廳進榜，表現最好的餐廳則是排名第15、位於東京的Sézanne。

香港大班樓（The Chairman）從去年的50名上升至26名，成為上升速度最快的餐廳；香港另一間入榜的則是第20名的Wing，是排名最高的新進餐廳。曾在2021獲得亞洲最強餐廳的新加坡Odette，今年則排名第24；另外位於韓國首爾的米其林二星現代韓式料理餐廳Mingles，獲得第44名。