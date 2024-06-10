日本爆發嚴重「食人菌」疫情　疾管署發聲！

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日本爆發嚴重「食人菌」疫情　疾管署：國內監測無異常

▲日本疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本爆發奪命「食人菌」，977人感染，死亡率達30%至50%。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

外電報導，日本自今年1月以來爆發嚴重A型鏈球菌疫情。衛福部疾管署9日說明，A型鏈球菌是種常見細菌，目前監測顯示，國內檢出狀況與過去4年趨勢相當，未見異常狀況。

自由時報引用日媒報導指出，截至6月2日為止，日本已經有977人感染俗稱「食人菌」的A型鏈球菌，創下1999年統計以來最高紀錄。

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衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧9日告訴中央社記者，A型鏈球菌感染個案增加，可能原因包含新病原株出現或環境改變造成有利於病原傳播，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、防疫措施放寬導致人際接觸增加等，都可能影響。

國內疫情狀況，曾淑慧表示，A型鏈球菌感染不屬於法定傳染病，但依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測，今年第1週至第22週，每週A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，與近4年趨勢相當。

▲▼日本疫情。（圖／路透）

▲「食人菌」主要是透過飛沫傳染，提醒民眾前往日本可戴口罩、勤洗手，就能降低感染風險。（圖／路透）

除持續監測國際疫情變化，曾淑慧也指出，為及早發現新的致病病原株，疾管署亦將持續針對侵襲性鏈球菌感染個案菌株做基因定序，了解主要病原株致病力與傳播力狀況；目前國內病毒株與疫情都未觀察到異常狀況。

疾管署說明，A型鏈球細菌是常見細菌，通常透過飛沫及接觸傳播，好發於3到15歲兒童及青少年，藉飛沫或接觸傳染，潛伏期約1到5天；臨床表現包括發燒、喉嚨痛、扁桃腺發炎等，嚴重可能導致化膿性扁桃腺炎、草莓舌、皮疹等全身性感染，又被稱作「猩紅熱」；經抗生素治療，症狀多可在1到2天內緩解。

此菌又被稱為「食人菌」，疾管署表示，是因除感染喉嚨外，還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎；另外，會引起鏈球菌毒性休克症候群，導致多臟器衰竭，進而引發休克死亡。

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