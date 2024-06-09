男躺病床等做手術　下秒遭人闖病房「爆頭死」！兇手竟是緬甸警察

▲泰國一名緬甸籍男子在醫院準備動手術前突遭槍擊死亡。（圖／翻攝自thairath）

記者葉睿涵／編譯

泰國孔敬府近日發生一起震驚社會的槍擊案，一名緬甸籍男子7日因身體不適，前往孔敬中心醫院求醫，不料男子卻在治療途中突遭槍擊，不幸身亡。經警方調查，這名開槍殺人的兇手是同樣來自緬甸的警員，他目前已向泰國警方自首，而這起案件仍在進一步調查中。

綜合泰媒報導，孔敬府直轄縣警局7日接獲報案電話，表示孔敬中心醫院6號樓發生槍擊案，29歲的緬甸籍男子Kyaw Swar Aong後腦中彈，搶救無效不幸去世，於是警方迅速趕赴現場展開調查。

警方調查發現，死者Kyaw Swar Aong是在孔敬府一家漁網生產廠工作的勞工。他已和女友交往超過4年，並在5日因背部出現腫塊，造成身體不適，於是在女友的陪同下，前往孔敬中心醫院就醫。

▼泰警表示，這起槍擊案的兇手也是一名緬甸籍男子，而這名兇手目前已向警方自首。

經過一系列檢查和診斷後，醫生安排他在6月7日進行手術。豈料，6月6日晚11時左右，一名男子來到醫院，假借探病之名向值班護士取得病房資訊，並進入病房掏出手槍朝死者頭部狂射。

這名兇手在一片混亂中逃離了現場，但據死者女友指出，兇手與死者同為緬甸籍勞工，2人並無明顯矛盾，不過死者生前曾向兇手借過1.2萬泰銖（約新台幣1.06萬元）。

6月8日上午10時，泰國警方透露，35歲的緬甸警察迪克已向孔敬警方自首，但當局暫時還未掌握其殺人動機。警方在案發後找到兇手當天穿的衣服、一把9毫米手槍、一個單肩包，以及一輛黑色的福特皮卡。據悉，迪克過去曾是一名優秀的警察，但他患有心臟病，需長期服藥。