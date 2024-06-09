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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團遊行呼籲關注香港　陸委會：政府挺港的決心從未改變

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

香港反送中6月遊行屆滿5周年，民團9日下午在台北舉行了「捍衛民主、台港同行」，呼籲持續關注香港情勢。對此，陸委會晚間表示，政府挺港的決心從未改變，民主台灣會堅定和香港人民站在一起，援港政策及作為將會延續，並參考各方意見，不斷精進完善。

陸委會提到，對於民團撐香港、希望國人關心香港處境的努力，表達尊重、敬佩與肯定。

陸委會指出，近年來，香港國安法規在政治、經濟、社會等各領域畫設紅線，自由民主人權法治持續緊縮崩壞，香港優勢和國際金融中心地位不斷受到侵蝕，已受到國際社會高度關注，「政府持續密注相關情勢發展，並適時對國人提出風險警示。」

陸委會說，政府會全力保障在台港人的人身安全及權益，決不容任何監視、情報活動威脅港人安全，「本會也與策進會將持續辦理一系列多元交流活動，協助港人深化在地連結，減緩文化衝擊，早日適應台灣生活。」

陸委會強調，有關港人人道援助，政府相關機關已依據「香港澳門關係條例」及其施行細則與相關法規，並參照國際做法及考量香港情勢，訂定相關審查標準及處理程序，從受理、審查到安置照顧，政府不同部門均依據職掌分工處理，未來將持續全力輔導個案在台居留定居，安心在台生活。

但陸委會也說，考量個案安全，避免協處機制受干擾及滲透，相關作為需保持彈性及低調，「本會後續將參酌各界意見，持續完善相關作為。」

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