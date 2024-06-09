輔導更生人就業！日60歲志工反遭「前科男」報復　亂刀砍死

記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣大津市一名60歲男子5月26日被前來探望的親戚發現陳屍在自家，而死者生前為更生保護志工，協助輔導更生人或是緩刑被告就業並融入社會，然而當時死者負責的35歲個案飯塚紘平在事發後便消失，因此被認定涉嫌重大，數日後被警方逮捕。而警方從嫌犯的社交軟體上也發現多則抱怨保護志工的言論，疑是對志工心生不滿引發殺機。

住在滋賀縣大津市的60歲保護司（更生保護志工）新庄博志5月26日被發現陳屍在家中，警方初步判斷死亡時間已經超過2天，並認定住在死者家附近的35歲無業男子飯塚紘平嫌疑重大，同月28日在滋賀縣依違反刀槍管理法現行犯將其逮捕，並在6月8日依殺人嫌疑逮捕飯塚紘平。

35歲的飯塚與父母一同住在距離死者家800公尺遠處，而他正是新庄生前負責的保護觀察對象。飯塚2018年因為在便利商店搶劫，被判處3年有期徒刑、緩刑5年，而自2019年7月以來，新庄就一直負責飯塚的保護觀察工作，光是近日就與飯塚面談至少3次，分別是4月11日、4月25日和5月7日。

根據驗屍結果，新庄的死亡時間約在5月24日。而警方經調查推斷，飯塚5月24日晚上7時至26日下午4時之間，在新庄位於大津市的家中，持刀多次刺向新庄的上半身，致其死亡。

據悉，兩人原本約好5月24日晚上7時要在新庄家中再度進行訪談，而警方調閱新庄住家門口門鈴的攝影機後，也確定拍到飯塚的身影。

飯塚被逮後堅決否認犯罪並稱，「我什麼都沒有做，所以也不想回答任何問題。」然而他的X帳號卻也曝光，不但曾在2023年發文表達對殺人感興趣，還抱怨更生保護制度，甚至狂酸「說是保護觀察，根本就沒有保護我。」

負責該個案的大津保護觀察所則表示，新庄自2019年起負責飯塚，但是從未聽過2人之間有糾紛。然而該起事件也引發討論，更生保護志工以無酬形式協助更生人或是被判緩刑的前科者融入社會以及就業，但是如今卻發生志工遭前科者殺害的慘案。