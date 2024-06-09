　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輔導更生人就業！日60歲志工反遭「前科男」報復　亂刀砍死

記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣大津市一名60歲男子5月26日被前來探望的親戚發現陳屍在自家，而死者生前為更生保護志工，協助輔導更生人或是緩刑被告就業並融入社會，然而當時死者負責的35歲個案飯塚紘平在事發後便消失，因此被認定涉嫌重大，數日後被警方逮捕。而警方從嫌犯的社交軟體上也發現多則抱怨保護志工的言論，疑是對志工心生不滿引發殺機。

住在滋賀縣大津市的60歲保護司（更生保護志工）新庄博志5月26日被發現陳屍在家中，警方初步判斷死亡時間已經超過2天，並認定住在死者家附近的35歲無業男子飯塚紘平嫌疑重大，同月28日在滋賀縣依違反刀槍管理法現行犯將其逮捕，並在6月8日依殺人嫌疑逮捕飯塚紘平。

35歲的飯塚與父母一同住在距離死者家800公尺遠處，而他正是新庄生前負責的保護觀察對象。飯塚2018年因為在便利商店搶劫，被判處3年有期徒刑、緩刑5年，而自2019年7月以來，新庄就一直負責飯塚的保護觀察工作，光是近日就與飯塚面談至少3次，分別是4月11日、4月25日和5月7日。

根據驗屍結果，新庄的死亡時間約在5月24日。而警方經調查推斷，飯塚5月24日晚上7時至26日下午4時之間，在新庄位於大津市的家中，持刀多次刺向新庄的上半身，致其死亡。

據悉，兩人原本約好5月24日晚上7時要在新庄家中再度進行訪談，而警方調閱新庄住家門口門鈴的攝影機後，也確定拍到飯塚的身影。

飯塚被逮後堅決否認犯罪並稱，「我什麼都沒有做，所以也不想回答任何問題。」然而他的X帳號卻也曝光，不但曾在2023年發文表達對殺人感興趣，還抱怨更生保護制度，甚至狂酸「說是保護觀察，根本就沒有保護我。」

負責該個案的大津保護觀察所則表示，新庄自2019年起負責飯塚，但是從未聽過2人之間有糾紛。然而該起事件也引發討論，更生保護志工以無酬形式協助更生人或是被判緩刑的前科者融入社會以及就業，但是如今卻發生志工遭前科者殺害的慘案。

ET快訊
快訊／淡水金色水岸旁驚見男浮屍
快訊／單車女自摔　慘遭休旅車輾斃
總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜
快訊／男碧潭吊橋墜河死亡
划龍舟翻船！　3陸女死亡
草爺哭認被綠了！探病給驚喜「反被告知殘忍真相」：怎麼會發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國抨擊莫迪友台發文　掀起印度政學界挺台聲浪

開車玩手機撞死人！英女被逮想賴帳　「啾咪自拍照」被警公開

別人All In她下車！女股神逆風拋售輝達股票「少賺389億」

輔導更生人就業！日60歲志工反遭「前科男」報復　亂刀砍死

人質父親亡！沒看到兒獲救返國　生前暴瘦20kg只想知道他安危

英名醫離奇失蹤！希臘小島「尋獲1遺體」　離奇陳屍懸崖邊

日本21歲女褓姆「割喉2歲男童」！　殺人未遂嫌疑被逮

反對政府醫療改革！　南韓醫協宣布「18日起集體休診」

墨西哥酒吧「人潮擠爆欄杆」2死15傷　多人墜樓驚悚畫面曝光

搭郵輪有禁忌？他警告千萬別說「這1詞」　脫口全場瞬間安靜

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

中國抨擊莫迪友台發文　掀起印度政學界挺台聲浪

開車玩手機撞死人！英女被逮想賴帳　「啾咪自拍照」被警公開

別人All In她下車！女股神逆風拋售輝達股票「少賺389億」

輔導更生人就業！日60歲志工反遭「前科男」報復　亂刀砍死

人質父親亡！沒看到兒獲救返國　生前暴瘦20kg只想知道他安危

英名醫離奇失蹤！希臘小島「尋獲1遺體」　離奇陳屍懸崖邊

日本21歲女褓姆「割喉2歲男童」！　殺人未遂嫌疑被逮

反對政府醫療改革！　南韓醫協宣布「18日起集體休診」

墨西哥酒吧「人潮擠爆欄杆」2死15傷　多人墜樓驚悚畫面曝光

搭郵輪有禁忌？他警告千萬別說「這1詞」　脫口全場瞬間安靜

日百萬樂團吉他手「刺殺女友」被捕　官方發聲形同解散

華僑市場端節連假人車塞爆！警開罰違停...攤商怒嗆：停10秒而已

15歲凍齡像幼犬　奶油臘腸亮出「全口白牙」網羨慕：照顧得太好了

國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

大雨路滑還有沙！18歲男騎士載20歲女　阿里山公路慘摔雙雙送醫

快訊／淡水金色水岸旁驚見男浮屍　警衝現場拉封鎖線調查中

靈鷲山／花蓮中心三時繫念法會　讚偈禮佛度生薦亡

獨自重現GFRIEND名曲舞台！隊長所願「忍不住哽咽」：好久沒跳了

快訊／端節前夕悲成忌日！單車女路滑自摔　慘遭休旅輾斃畫面曝

郭勇志傳授新武器　羅戈談韓職印象：很有競爭強度

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

宏都拉斯白蝦對台出口暴跌近60%

「太早慶祝」痛失獎牌　超車瞬間曝光

北韓再飄「垃圾氣球」　首爾到處都是

乘客勿入　空服員親揭機艙神秘空間

搭郵輪有禁忌？千萬別說「這1詞」

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

21歲女腐爛陳屍草叢！母靠「維尼刺青」一眼認出

情侶欺凌清潔工　母撂人圍毆逼全裸道歉

猴子搶走手機自拍　錄下「犯案過程」

水原連跑外送都被禁　Uber Eats證實已停權

更多熱門

相關新聞

日本21歲褓姆「割喉2歲男童」！

日本21歲褓姆「割喉2歲男童」！

日本鹿兒島縣鹿兒島市一所認定保育園（認定こども園，兼具托嬰中心與幼兒園的機構）7日發生21歲褓姆持刀砍傷園內2歲男童的事件，當時男童遭割喉，大量出血。警方8日依殺人未遂嫌疑逮捕涉案褓姆，並在9日將其移送檢方調查。

日本2比特犬「自己開窗」跳車逃跑！民眾怕爆

日本2比特犬「自己開窗」跳車逃跑！民眾怕爆

蕭美琴：花蓮需要溫暖　勿用政治角度看待

蕭美琴：花蓮需要溫暖　勿用政治角度看待

爸媽見八字「秒給女兒2棟房」　弟只有0.5棟怒吼

爸媽見八字「秒給女兒2棟房」　弟只有0.5棟怒吼

反制北韓氣球！南韓重啟對北韓擴音喊話

反制北韓氣球！南韓重啟對北韓擴音喊話

關鍵字：

日本更生保護志工保護觀察慘案日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面