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日本21歲女褓姆「割喉2歲男童」！　殺人未遂嫌疑被逮

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲日本一名2歲男童在托嬰中心遭褓姆持尖銳物品割喉，當場血流如注。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣鹿兒島市一所認定保育園（認定こども園，兼具托嬰中心與幼兒園的機構）7日發生21歲褓姆持刀砍傷園內2歲男童的事件，當時男童遭割喉，大量出血。警方8日依殺人未遂嫌疑逮捕涉案褓姆，並在9日將其移送檢方調查。

該間認定保育園的員工7日上午11時通報119表示，園內一名2歲男童突然開始哭泣，查看後發現男童的脖子正在大量流血。救護人員獲報趕赴現場時，男童已被安置在地板上，園內其他褓姆已使用「直接壓迫止血法」替他進行第一階段止血處置。

男童隨後在意識清醒的狀態下被送往鹿兒島市內的醫院，所幸經治療後已脫離險境，但是經確認，傷勢需要至少1個月才能痊癒。

由於事發當時沒有人目擊到男童受傷的過程，因此一度懷疑可能是意外導致受傷。然而警察經過進一步調查後，卻發現21歲女褓姆笹山夏喜（音譯）涉嫌重大，因此立刻要求她配合調查。

警方最終發現，笹山夏喜7日上午11時左右，在園內持類似刀具的尖銳物品割傷男童的脖子，企圖將其殺害，因此在8日凌晨1時依殺人未遂嫌疑逮捕笹山夏喜，9日移送檢方偵辦。

在面對警察訊問時，笹山坦承自己的確導致男童受傷，但卻強調沒有「殺人的意圖」。警方仍將持續釐清其作案動機與犯案過程等細節。

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