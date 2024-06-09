台中阿給包「完整巨蟑螂」！他咬一口崩潰吐了　食安處：持續追查

▲台中市場阿給內包了整隻大蟑螂。（圖／翻攝爆料公社二社）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

真的要吐了！台中一名網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出無碼高清照，表示自己在台中市場某攤位購買阿給(油豆腐)，回家加熱後咬了一口，竟發現裡面包裹了一隻完整的巨大蟑螂，照片曝光後立即引起網友熱議。對此，台中市食品藥物安全處今(9日)也做出回應，表示經檢視該則網路貼文，並無業者相關資訊，後續會持續追查，如有進一步資料或陳情將依規定辦理。

該名網友在「爆料公社二社」PO文，嘆道「現在的食安，真的堪慮，還好很燙沒有一口咬。不說了，我先去吐了……。台中市場買的。」PO文還附上無碼高清照，只見柔嫩的阿給被咬了一口，露出雪白內裡，但其中卻包裹了一隻完整的大蟑螂，從頭部、觸鬚、棕紅色的翅膀、完整的六條大長腿、以及腹部的褐色條紋，全都清晰可見。

高清照在社群媒體上曝光後，立即引起網友熱議，紛紛作嘔「真的太噁了吧！還包蟑螂口味的」、「這一輩子都會有陰影了」、「夭壽…真的好噁心」、「瘋掉⋯會原地去世⋯」、「怎麼跑進去的啊？」「一次給一隻欸」、「這是我看過最猛的加料不加價了」，「整隻大隻完整包進去也不簡單」，「差點爆漿…我的天！」

對此，台中市食安處稍早也做出回應，表示關於網路爆料市場疑似出現食物不潔一事，經仔細檢視該筆網路資料並無業者相關資訊，食安處會持續追查，如有進一步資料或陳情，將依規辦理。