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社會 社會焦點 保障人權

悚！台中男遭酒瓶砸頭…扶鐵捲門留下「血掌印」　疑2同鄉動手

記者許權毅／台中報導

台中市中區今日1時許發生驚悚案件，一名印尼籍古男被2名同鄉酒瓶砸破頭，受傷後離開案發地小吃店，一路往30公尺外的超商求救。監視器畫面拍下，古男整臉都是血，疑似先摸了之後，又攙扶一旁鐵捲門，搖搖晃晃地走進超商，在多處留下血掌印。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中一名印尼籍移工古男被同鄉攻擊，整臉血走進超商求救，途中還在多處留下血掌印。（圖／民眾提供）

事情發生在今日1時許，印尼籍古姓男子在中區綠川西街一間小吃店用餐，不明原因跟2名同鄉發生衝突。警方調查，監視器還拍下，2人靠近古男後，沒幾秒就見血，但現場監視器過於模糊，沒有拍下完整過程。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

附近店家說，一早就看見地上有大量血跡，都算是好擦除，可見發生沒多久，不曉得半夜發生什麼事，只是大門打開就看到血跡，認為應該是移工發生糾紛。監視器拍下，古男受傷後，臉部有多處撕裂傷，大量鮮血猛流，先是摸了摸頭後，又扶著鐵捲門、路桿緩步前進，看得出相當痛苦。

▲▼台中一名印尼籍移工古男被同鄉攻擊，整臉血走進超商求救，途中還在多處留下血掌印。（圖／民眾提供）

第一警分局指出，被害人古男無法交代是為何發生衝突，目前已經調閱監視器追查2名嫌犯，積極偵辦中。至於是否為刀械或是酒瓶等物品致傷，仍待警方追查中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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