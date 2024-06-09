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新北騎警「馬車」停平交道　撞毀遮斷桿竟落跑...賠錢挨罰再吊照

▲▼新北騎警隊運送馬匹車輛，撞斷平交道遮斷桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北騎警隊運送馬匹車輛，撞斷平交道遮斷桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區尖山埔、中正二路口，昨（8日）傍晚一輛新北市騎警隊委外運送馬匹的大貨車，因違規臨時停車在平交道，但火車即將經過，遮斷桿放下時，大貨車急於駛離竟將遮斷桿撞斷，駕駛隨後將車開走，台鐵公司發現後，立即派員維修，並通報鐵路警察局，警方調閱監視器，並對該駕駛開單告發。

據了解，由於昨天新北市騎警隊在鶯歌地區有活動，由委外廠商負責運送馬匹。傍晚4時許，負責運送馬匹的車輛，行經該路口時，卻違規臨時停車在平交道，離去時又撞到遮斷桿，導致遮斷桿毀損，該駕駛將車停下後，經過1分鐘又將車駛離，留下扭曲變形的遮斷桿。民眾發現，立即通報台鐵公司維修。

▲▼新北騎警隊運送馬匹車輛，撞斷平交道遮斷桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北騎警隊委外運送馬匹的貨車，違停在平交道上，將面臨高額罰鍰及吊照。（圖／記者陸運陞翻攝）

台鐵公司於晚間6時許，將遮斷桿維修完畢，並將依法對該大貨車駕駛求償，隨即通報鐵路警察，經調閱監視器，將依違反道路交通管理處罰條例第54條第1項第3款逕行舉發，將處15000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。鐵路警察局台北分局呼籲，民眾行經鐵路平交道落實「停、看、聽」並於停等線後方等候列車通過，以免肇生行車事故。

▲▼新北騎警隊運送馬匹車輛，撞斷平交道遮斷桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲運送馬匹大貨車駕駛，急於駛離平交道撞斷遮斷桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

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