獨／台中男頭部中彈「右進左出」　鄰居曝爭吵聲：進出很複雜

▲台中豐原傳出一男舉槍自轟死亡。（圖／記者許權毅攝）



記者鄧木卿、許權毅、白珈陽／台中報導

台中市豐原區今（9）日清晨傳出槍響，一名劉男在租屋處舉槍自轟，子彈貫穿頭部，送醫仍宣告不治。附近民眾說，劉男疑似跟女友同居在此3年多，但是平時出入複雜，都會有朋友來打牌，時間總是半夜，事發近日已經傳出多次爭吵聲。警方則說，劉男疑似有欠下數萬債務，詳細動機待釐清。

據查，台中市消防局今天凌晨3時42分獲報，豐原區豐勢路二段有民眾表示，現場朋友拿槍自轟，需要協助，救護人員到場發現1名男子頭部有槍傷，沒有生命跡象，緊急送往豐原醫院搶救，頭部有貫穿傷勢，經搶救後宣告不治。

▲劉男出入都騎乘機車，但鮮少跟鄰居打招呼。（圖／記者許權毅攝）



附近鄰居說，劉男無業，平時都不會跟鄰居互動，鮮少打招呼，平時跟疑似女友的女子住在這邊，但是出入較為複雜，都會有劉男友人來打麻將，旁邊還會有人「開桌」打撲克牌。

民眾透露，劉男跟女友搬來3年多，時常發生爭吵，但具體爭吵原因不明，只知道雙方時常鬧哄哄，但今早沒有聽見爭吵，也沒有聽見劇烈槍響，是直到警方上門，才知道發生事情。

警方表示，接獲119轉報立即派員到場，發現劉男持改造手槍朝自己頭部擊發，經送醫急救後宣告死亡，現場勘查無打鬥痕跡，過濾監視器也未發現有可疑人士出沒，經訪查友人告知近日有傳送因債務纏身，全案已報請台中地檢署相驗。

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