濃霧影響馬祖航班起降　航港局：海運船班還有90個空位

▲馬祖端午疏運海運船班仍有空位。（資料示意圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今(9日)晨對馬祖發布濃霧特報，部分航班起降受影響，交通部航港局表示，馬祖地區因天候因素影響部分航班正常起降，今明海運船班尚有90個空位，呼籲民眾可多加利用，明視需求評估增班。

氣象署今發布濃霧特報，指東北部地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖出現能見度不足200公尺現象。由於濃霧影響機場能見度，今晨馬祖航班起降也受到影響。

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航港局今表示，依據氣象預報資料顯示，自9日起至11日間馬祖地區可能因天候因素影響航班正常起降，海運部分則預估均可正常開航。

航港局強調，目前9日晚間21時30分由南竿開往基隆之「台馬之星」航班床位艙位雖已客滿，但仍有約40個座位可供民眾返台；另外，10日上午9時30分「新台馬輪」返台船班，目前訂位亦已達9成，尚剩餘約50個座位，呼籲民眾可以提早規劃利用。

另因應6月10日周一收假日民眾返台需求，航港局表示，已事先與連江縣政府協調，縣府將視天候及機場航班狀況，將於周一上午9時宣布是否加開返台船班，倘決定增開，將由「台馬之星」於10日中午12時自基隆開往南竿，晚間9時30分再由南竿開往基隆，有需要搭乘的旅客，屆時可透過「馬祖海上交通訂位購票系統」或現場購買等方式訂位購票。