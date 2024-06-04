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福州踩線團喊卡！連江議長喊可惜　盼陸客補2成住房缺口

▲▼交通部航港局葉協隆局長(左3)宣布啟動「閃耀雙甲子．東引展風華」系列活動。（圖／航港局提供）

▲交通部航港局長葉協隆(左3)、連江縣議會議長張永江(左2)。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣組團赴大陸旅遊的禁團令尚未全面解除，中國大陸福州原定6月10日赴馬祖踩線團也臨時喊卡延期。連江縣議會議長張永江表示，福建團喊卡蠻可惜的，中央說要對等開放，若對岸開放1億人次來台，台灣能有1億人次去對岸嗎？他認為不要政治扯到觀光，盼陸客能到馬祖，補足2成旅宿業缺口。

航港局長葉協隆今出席東湧燈塔120週年慶祝活動，被問及是否希望陸客到訪馬祖觀光時表示，這涉及兩岸政策，目前馬祖小三通都非常順暢，只要在符合規定情形下，航運的配合都沒問題。

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連江縣議會議長張永江受訪則表示，福建團喊卡蠻可惜的，坦言該案涉及政治面問題，中央聲稱開放要對等，他質疑要對等什麼？對岸若1億人來台灣，台灣能去對岸1億人次嗎，台灣有這樣的人數嗎，他認為不要把政治扯到觀光，讓民間有錢賺錢，希望兩岸先用文化、觀光交流。

張永江表示，疫情前大陸到馬祖旅遊的旅客不多，不到一成，疫情後看到馬祖觀光，不少導遊、遊覽車業者進駐，馬祖目前的民宿住宿容量可住3千到4千人，目前住房率僅在7成多左右，台灣旅客到馬祖觀光客沒有像前幾年那麼爆滿，業者期待陸客能來，能填補2成多的空缺。

張永江表示，往返台北-馬祖的南北之星單趟可載300多人，未來還希望能推動2、3千噸的大船，現在床位和座位單趟可載600多人，未來大規模大船也可供1千多人住宿。

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