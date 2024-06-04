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馬祖東湧燈塔120周年慶　點燈儀式7月東引島登場

▲▼交通部航港局葉協隆局長(左3)宣布啟動「閃耀雙甲子．東引展風華」系列活動。（圖／航港局提供）

▲交通部航港局長葉協隆（左3）宣布啟動「閃耀雙甲子．東引展風華」系列活動。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝東湧燈塔120周年慶，交通部航港局舉辦「閃耀雙甲子．東引展風華」，主場活動7月1日在東引島盛大登場，傍晚於東湧燈塔更將舉辦120周年慶祝點燈儀式，忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會。航港局長葉協隆表示，東湧燈塔120年來守護北疆，承載人們對於歷史記憶和傳統情感的連結，盼透過活動帶來觀光人潮。

東引島燈塔，又名東湧燈塔，這座守護我國北疆的燈塔，為迎接120周年里程碑，交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府及東引鄉公所等單位，共同籌劃「東湧燈塔120周年慶祝活動」系列活動。

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航港局表示，「閃耀雙甲子，東引展風華」東湧燈塔120周年慶祝活動，主場將於7月1日在東引島盛大舉辦，於東引遊客中心有手作工作坊、忠誠門有市集展售、傍晚於東湧燈塔舉辦120周年慶祝點燈儀式，續於忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會。

航港局局長葉協隆表示，東湧燈塔除了作為東引島的精神指標，也與當地居民有著深厚且緊密的聯繫，120年來，燈塔守護著北疆，也承載了人們對於歷史記憶和傳統情感的連結。此次活動期望以東湧燈塔為核心，結合東引鄉歷史人文及觀光資源，與各主辦單位為鄉里帶來豐富的觀光人潮，並創造多樣豐富且長期的觀光綜效。

▲▼交通部航港局葉協隆局長宣布啟動「閃耀雙甲子．東引展風華」系列活動。（圖／航港局提供）

▲交通部航港局長葉協隆。（圖／航港局提供）

該活動結合線上、線下及當地旅遊資源，策劃一系列旅遊體驗，包括6月11日於活動粉絲專頁「東引漫遊計畫Roaming DongYin」發布老照片徵集活動，民眾透過分享貼文，或於貼文下方留下老照片及心得，及有機會抽1組活動T-shirt、斜背帆布袋及漁夫帽。

此外，基隆西岸碼頭候船室、新台馬輪大廳、東引遊客中心及東湧燈塔展覽室，皆設有特色明信片集章點，民眾完成4點集章後，於活動粉絲專業貼文下方分享留言，也有機會取得抽獎資格。而7月至8月底可透過活動粉絲專頁所發布的遊程推廣貼文，留言並分享後，將提供5組燈塔獨家導覽遊程含來回船票的抽獎。

東湧燈塔展覽室、中路老街、林家公館及水下考古博物館也設置特色藝文展覽，系列活動將持續至10月底，民眾至任一展點拍照，並於社群媒體分享，可於東引遊客中心換得木質燈塔明信片；6月29日至7月1日配合新台馬輪進港，清晨將施放低空煙火；另7月底至8月底基隆候船室將配合「仲夏藍色鯨奇:海上導覽活動」，設計海洋教育、小朋友燈塔DIY互動導覽布展，以及「遊馬祖攻略」宣傳背板，提供遊客有關馬祖、東引的旅遊資訊。

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